英王查爾斯三世首次國是訪問 將赴德國國會演說

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英國國王查爾斯三世（前左2）29日抵達德國進行登基以來首次國是訪問，在柏林布蘭登堡門接受軍禮歡迎。前左為德國總統史坦麥爾。（圖取自facebook.com/TheBritishMonarchy）

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（中央社柏林30日綜合外電報導）英國國王查爾斯三世（King Charles III）已抵達德國進行登基以來首次國是訪問，今天他將在德國聯邦議院（Bundestag）發表演說，成為首位在此場合演說的君主。

法新社報導，德國之行是查爾斯三世即位以來首次出訪，外界解讀，這是英國與歐洲大陸建立後脫歐關係的「強勁姿態」。

查爾斯三世偕英國王后卡蜜拉（Camilla）昨天抵達德國展開為期3天出訪，在柏林布蘭登堡門（Brandenburg Gate）接受軍禮歡迎，這個具有象徵意義的地點首次舉行這樣的儀式。

查爾斯三世在德國總統史坦麥爾（Frank-Walter Steinmeier）主持的國宴中，為英、德兩國關係的「持久價值」讚揚喝采。

查爾斯三世還說，英德兩國一同支持烏克蘭對抗俄羅斯無端入侵，「體現了」雙方致力於「保護並促進共同民主價值觀」的承諾。

在昨天抵達時接受隆重歡迎儀式後，查爾斯三世今天將進行重要的政治拜會，先會晤德國總理蕭茲（Olaf Scholz），再前往德國聯邦議院發表演說。（譯者：張佑之/核稿：陳彥鈞）1120330