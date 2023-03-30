巴基斯坦財政吃緊 等候中國貸款展期和IMF紓困

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社喀拉蚩30日綜合外電報導）巴基斯坦財政部高階官員表示，在巴國和國際貨幣基金（IMF）的紓困談判陷入僵局下，中國現正處理巴國因財政困難而提出將20億美元貸款展期的要求。這筆貸款上週已到期。

路透社報導，貸款展期對巴國攸關重大，因巴國外匯存底已減縮到僅能支應4週進口的規模，而目前正爭取國際貨幣基金釋出最新一期紓困金11億美元。

上述巴國官員昨天在簡訊中說，「此事已在進行中」，意指中國將本月23日到期的貸款展期；並說，「正式文件目前正在擬訂中」。

這位不願具名的官員並說，貸款展期一事會有正式宣布。中國財政部和央行「中國人民銀行」尚未回應記者的相關詢問。

巴基斯坦正奮力避免債務違約，至今唯一助力來自長期盟邦中國。中國從已貸給巴國央行的貸款中提供了18億美元再融資。

國際貨幣基金的融資對巴國打開其他外來融資管道，至關重要，因此雙方自2月初即展開談判，盼恢復自去年11月即扣押的11億美元融資。這是雙方2019年商定65億美元紓困款的一部份。

國際貨幣基金對放行這筆紓困款的最後條件之一是，必須獲得巴國保證其國際收支差額能獲得外來融資。（譯者：張佑之/核稿：陳政一）1120330