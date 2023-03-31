嚇阻中國侵台 美國會議員提案授權政府祭制裁

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（中央社華盛頓30日綜合外電報導）美中關係正因總統蔡英文出訪過境美國而更加緊張，與此同時，美國共和黨籍國會議員蘇利文與蓋拉格提案，希望在中國入侵台灣的情況下，授權政府對中國實施懲罰性制裁。

彭博（Bloomberg）報導，代表阿拉斯加州的聯邦參議員蘇利文（Dan Sullivan）與代表威斯康辛州的聯邦眾議員蓋拉格（Mike Gallagher）提案，若中國入侵台灣，將授權政府對中國金融機構與工業部門實施全面性制裁，並禁止美國金融機構投資任何有利中國共產黨的實體。

蓋拉格目前擔任眾議院「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」主席。

這項法案的前景並不明朗。上屆國會未予通過，眾議院外交事務委員會主席麥考爾（Michael McCaul）也說，他「未就那項法案被徵詢過意見」；眾院外交事務委員會擁有審議這項法案的權力。

但隨著台灣再次成為美中關係引爆點，這項法案又回到檯面。

中國曾警告，美國若安排蔡總統過境，將進一步損害中美關係。兩國近期關係已因疑似中國間諜氣球引發的爭議而遭到破壞。

更令中方不滿的是，蔡總統預定下週於洛杉磯會見聯邦眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）。

蘇利文與蓋拉格將提案視為嚇阻中國侵台的重要力量。

蓋拉格在聲明中說，這項法案將向中國表明，「美國將毫不猶豫地對任何支持中共侵台的個人或企業實施嚴厲與全面的經濟制裁。」（譯者：屈享平/核稿：曾依璇）1120331