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川普被起訴後採取攻勢 矢言絕不認罪協商

2023/4/1 10:12（4/1 10:20 更新）
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川普（圖）因涉支付封口費給色情片女星，成為美國史上首位被刑事起訴的前總統。（中央社檔案照片）
川普（圖）因涉支付封口費給色情片女星，成為美國史上首位被刑事起訴的前總統。（中央社檔案照片）
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（中央社華盛頓31日綜合外電報導）川普因涉支付封口費給色情片女星，成為美國史上首位被刑事起訴的前總統。他的法律團隊今天採取攻勢，矢言川普絕不尋求認罪協議，且隨時可反擊任何指控。

76歲的川普已宣布再度於2024年總統大選角逐白宮大位。法新社報導，有些人抨擊起訴川普的檢察官乃至可能承審的法官，而川普也附和這些攻擊。

共和黨籍的川普在自創社群平台「真實社群」（Truth Social）上寫道：「選舉干預，私設刑堂！」他還說，有可能主持審判的法官莫城（Juan Merchan）「很討厭我」。

川普將於4月4日下午先在曼哈頓的法院登記、採指紋、拍攝檔案照後，再出庭應訊。

川普的律師塔科皮納（Joe Tacopina）說川普「不會被上銬」，且他不認為檢方會「允許這件事變成鬧劇」。

塔科皮納說，曼哈頓地方檢察官白艾榮（Alvin Bragg）針對川普的封口費案存在「重大法律問題」，川普不會認罪。

塔科皮納在美國國家廣播公司（NBC）節目「今日秀」（Today）說，川普「絕無」可能接受認罪協議，「這種事不會發生。不存在犯罪」。

川普目前待在佛羅里達州的海湖俱樂部（Mar-a-Lago）寓所。律師說，川普一開始對遭起訴大感「震驚」，但「他現已準備好隨時為此一搏」。

本案為2024年總統大選投下震撼彈，現任總統拜登迴避記者有關起訴的問題，僅說「我對川普不予置評」。

由於川普涉嫌在2016年競選總統期間支付13萬美元（約新台幣400萬元）封口費給色情片演員「暴風女丹尼爾斯」（Stormy Daniels），換取她閉口不談兩人過往風流韻事，紐約大陪審團昨天決定起訴川普。

川普否認行為不當，還指控民主黨籍的白艾榮「政治迫害」，意圖干擾他再次競選總統。

共和黨要角紛紛聲援川普，他仍是最有希望贏得共和黨黨內總統選舉提名的人選。

雖然起訴與定罪都無妨川普競選，但起訴對他競選過程衝擊難料；力挺川普的共和黨籍聯邦參議員葛蘭姆（Lindsey Graham）認為，這對川普有利。

葛蘭姆告訴華盛頓郵報：「從政治角度來看，這會讓川普在共和黨中的地位更穩固。」

路透社報導，近兩週以來川普利用自己面臨的各種官司號召支持者並為選戰募款。川普陣營表示，他被起訴的消息傳開後，24小時內就募到超過400萬美元。（譯者：曾依璇/核稿：陳亦偉）1120401

#川普
#塔科皮納
#共和黨
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