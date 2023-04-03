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中國宣布 法國總統馬克宏5至7日訪中

2023/4/3 15:48
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（中央社台北3日電）中國外交部今天以發言人華春瑩名義在官網宣布，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）將於4月5至7日對中國進行國是訪問。但中方未再透露更多訊息。

中國外交部今天也以發言人毛寧的名義在官網宣布，經中歐雙方商定，歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）也將於4月5日至7日訪華。

馬克宏將訪問中國的消息，先前已被廣為報導，並由法國總統府證實，上述宣布則是中國官方首度證實。根據法方訊息，馬克宏將會見中國國家主席習近平及國務院總理李強，並將前往廣東參訪。

此前也有外媒報導，馮德萊恩會與馬克宏一同訪中。歐盟執委會發言人馬莫爾（Eric Mamer）日前表示，馮德萊恩與馬克宏在啟程前往中國前，將先在巴黎會面，討論俄烏戰爭、能源等議題，以及兩人與習近平會面的相關事宜。

綜合外媒報導，馬克宏將在訪中期間，嘗試說服中國改變在俄烏戰爭的立場。法國高級官員聲稱，由於中國對俄羅斯有影響力，中國是唯一可以改變俄烏戰爭情勢的國家。（編輯：邱國強/陳沛冰）1120403

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馬克宏
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