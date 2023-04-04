深海採礦具爭議 聯合國機構仍決定7月起受理申請

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（中央社紐約聯合國總部3日綜合外電報導）聯合國附屬的「國際海床管理委員會」（International Seabed Authority）過去兩週都在討論具爭議性的海底採礦應有何標準，如今決定7月開始受理企業的申請。

深海採礦是在4到6公里深的海底，從馬鈴薯大小的「多金屬結核」（polymetallic nodules）礦石中提煉鈷、銅、鎳和錳等礦物，這些都是製造電池的關鍵材料。

這類礦石大量蘊藏在夏威夷和墨西哥之間的北太平洋克拉里恩－克利珀頓地區（Clarion-Clipperton Zone）。

根據路透社所見副本，國際海床管理委員會在牙買加開會後，於3月30日擬定決議草案，將從7月9日開始受理公司申請許可證；這是南太平洋島國諾魯（Nauru）2021年所提動議中設定的期限。

綠色和平組織（Greenpeace）成員凱遜（Louisa Casson）說：「這項極為不負責任的結果，浪費了一個明確宣告破壞海洋的時代已結束的機會。」綠色和平組織反對海底採礦，部分原因是擔心危及鯨類和其他野生動物。

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金屬公司（Metals Company）是最大力主張海底採礦的企業之一，高層主管一再表示，他們認為，深海採礦的影響小於在陸地上開採電池所用金屬的傳統做法。這家企業已與跨國商品貿易暨礦業公司嘉能可（Glencore Plc）達成供應金屬的協議。

中國是深海採礦探勘的領導者，但智利、法國、帛琉和斐濟等國家呼籲全球暫停此一做法，理由是對環境有疑慮，且缺乏充分的科學數據。（譯者：紀錦玲/核稿：曾依璇）1120404