全球AI大戰開打 美國研究：北韓也在發展

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（中央社首爾24日綜合外電報導）根據美國最新研究，北韓正發展人工智慧（AI）及機器學習，涵蓋如何因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）、保護核反應爐、兵棋推演和政府監控等各項領域。

路透社報導，美國智庫網站「北緯38度」（38 North）昨天刊登加州「詹姆士．馬丁禁止核武擴散研究中心（James Martin Center for Nonproliferation Studies ）作者金赫（Hyuk Kim，音譯）的研究。

金赫寫道，國際社會針對北韓核武計畫祭出的制裁，可能阻止了北韓取得AI硬體的企圖，但北韓似乎正追求最新技術。

這份研究發現，部分北韓AI研究人員與外國學者合作，包括中國學者；北韓於2013年成立了AI研究機構，近年來有多家企業推廣使用AI的商業產品。

南韓情報機構今天表示，已發現北韓駭客使用生成式AI的跡象，意在搜尋目標並尋找駭客所需技術，但似乎還沒將生成式AI用於實際的網路攻擊中。

南韓國家情報院（National Intelligence Service,NIS）指出，正密切注意相關事態發展。（譯者：陳正健）1130125