比利時農人不滿歐盟農業政策 封路示威

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（中央社比利時那慕爾28日綜合外電報導）憤怒的農民今天封鎖比利時一條主要高速公路。歐洲各地類似不滿情緒日益升高，在法國和德國也引發混亂和暴力。

法新社報導，農民駕駛數十輛拖拉機緩緩通過一處重要的交流道，封住那慕爾（Namur）北方的E42高速公路交通。

一些拖拉機掛著比利時國旗和工會旗幟，還有布條寫著，「如果我們滅亡，你們就會挨餓」、「兒時夢想變成噩夢」。

農民在足球場外抗議，也導致比利時甲級足球聯賽亨克隊（FC Genk）和聖特雷登（Sint-Truiden）的比賽延遲30分鐘。

組織這次示威的青年農民協會（FJA）發言人杜斯特（Pierre d'Hulst）表示，現在已經「不可能賺取像樣的工資了」。

他告訴法新社：「我們呼籲制定考慮到地方現實的共同農業政策。」

他補充說：「農民必須用更少的資源做更多事。我們準備好付出努力，但我們必須活得像樣。」

他還說，農民們與不必遵守同樣嚴格環境標準的出口商品進行不公平競爭。

這次抗議是週末行動的一部分，昨天農民們駕駛大約100輛拖拉機沿著南部城市蒙斯（Mons）的環狀公路行駛。

農民抱怨歐洲立法壓迫到他們的生意，通貨膨脹侵蝕他們的生活水準，更便宜的進口商品正在破壞競爭力。

歐洲各地類似民怨沸騰，尤其在法國，農業工會矢言「圍攻」巴黎，在工資、稅收和監管方面向政府施壓。（譯者：鄭詩韻/核稿：曾依璇）1130129