藝術品市場放緩 蘇富比業績從2022年高點下滑

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（中央社紐約29日綜合外電報導）知名拍賣公司蘇富比（Sotheby's）今天發表報告指出，去年公司銷售額降至79億美元，較2022年創下新高的銷售數字大減1億美元。

法新社報導，2023年蘇富比從藝術品拍賣到經典車等銷售總額為79億美元，較2022年少0.8%，但比疫情爆發前的2019年多40%。

蘇富比表示：「在更具挑戰性的市場背景下，蘇富比穩住氣勢，靠的是在其核心拍賣和私人銷售業務中，成功銷售新上市的傑作和高價值物件。」

經歷熱鬧的2022年之後，藝術市場2023年放緩，部分原因是中國銷售下降、通貨膨脹和升息，加劇俄羅斯2022年入侵烏克蘭及以色列與哈瑪斯戰爭的效應。

蘇富比2023年賣出的最高價藝術品，是畢卡索（Pablo Picasso）畫作「戴手表的女人」（Femme a la montre），1.39億美元成交，以及1.08億美元成交的奧地利畫家克林姆（Gustav Klimt）作品「持扇的女子」（Dame mit Facher）。

對手佳士得（Christie's）則預估，2023年藝術品和奢侈品銷售額為62億美元，比2022年創紀錄的84億美元下滑1/4。

佳士得也將銷售額下滑，歸咎於全球經濟情勢艱鉅和藝術品市場萎縮。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳正健）1130130