挪威主權基金2023年獲利創新高 股票報酬率達21%

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（中央社奧斯陸30日綜合外電報導）挪威的世界最大主權財富基金今天公布，2023年獲利創歷史新高，達到2兆2000億挪威克朗（約新台幣6兆5780億元），主要來自科技類股投資部位及弱勢挪威克朗效應。

法新社報導，這使得挪威主權財富基金去年投資報酬率達到16.1%，一反2022年的巨額虧損，基金總值也因此達到接近15兆8000億挪威克朗（約新台幣47兆2420億元），資金來源還包括挪威國有石油和天然氣公司的營收。

挪威主權財富基金的資產組合當中，約71%是股票，投資的公司多達8859家，遍布全球，相當於世界所有上市公司的1.5%。這部分投資去年報酬率達到21.3%。

挪威主權財富基金的股票部位當中，科技股占比已由2019年的14.5%增至去年的22.3%，成分包括美國科技業巨擘微軟（Microsoft）、蘋果（Apple）和谷歌（Google）母公司Alphabet。

負責管理挪威主權財富基金的挪威央行投資管理公司（Norges Bank Investment Management）執行長坦根（Nicolai Tangen）透過聲明表示：「2023年雖有通貨膨脹率高及地緣政治動盪等因素，但股票市場表現卻非常強勁，與2022年的疲軟走勢形成對比，尤其是科技類股表現非常好。」

挪威主權財富基金的債券部位去年投資報酬率為6.1%，投資的未上市再生能源計畫報酬率為3.7%；但不動產投資部位則受利率升高影響，報酬率為-12.4%。

由於挪威克朗貶值，使得海外投資報酬兌換回克朗增加，為去年挪威主權財富基金資產價值增加部分貢獻4090億克朗。（譯者：張正芊/核稿：楊昭彥）1130130