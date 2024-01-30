更多編輯台推薦新聞：
圖輯／謝淑薇台灣網壇第一人 回顧8座大滿貫冠軍之路
運動

圖輯／謝淑薇台灣網壇第一人 回顧8座大滿貫冠軍之路

韋伯望遠鏡拍下19螺旋星系 為恆星形成演化提供新線索
科技

韋伯望遠鏡拍下19螺旋星系 為恆星形成演化提供新線索

黃色小鴨重返台灣霍夫曼讚高雄進步多 圖輯回顧10年前百萬朝聖人潮
生活

黃色小鴨重返台灣霍夫曼讚高雄進步多 圖輯回顧10年前百萬朝聖人潮

加州小學恢復書寫體教學 學生重拾老派寫字方式：很漂亮
國際

加州小學恢復書寫體教學 學生重拾老派寫字方式：很漂亮

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

挪威主權基金2023年獲利創新高 股票報酬率達21%

2024/1/30 21:53
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社奧斯陸30日綜合外電報導）挪威的世界最大主權財富基金今天公布，2023年獲利創歷史新高，達到2兆2000億挪威克朗（約新台幣6兆5780億元），主要來自科技類股投資部位及弱勢挪威克朗效應。

法新社報導，這使得挪威主權財富基金去年投資報酬率達到16.1%，一反2022年的巨額虧損，基金總值也因此達到接近15兆8000億挪威克朗（約新台幣47兆2420億元），資金來源還包括挪威國有石油和天然氣公司的營收。

挪威主權財富基金的資產組合當中，約71%是股票，投資的公司多達8859家，遍布全球，相當於世界所有上市公司的1.5%。這部分投資去年報酬率達到21.3%。

挪威主權財富基金的股票部位當中，科技股占比已由2019年的14.5%增至去年的22.3%，成分包括美國科技業巨擘微軟（Microsoft）、蘋果（Apple）和谷歌（Google）母公司Alphabet。

負責管理挪威主權財富基金的挪威央行投資管理公司（Norges Bank Investment Management）執行長坦根（Nicolai Tangen）透過聲明表示：「2023年雖有通貨膨脹率高及地緣政治動盪等因素，但股票市場表現卻非常強勁，與2022年的疲軟走勢形成對比，尤其是科技類股表現非常好。」

挪威主權財富基金的債券部位去年投資報酬率為6.1%，投資的未上市再生能源計畫報酬率為3.7%；但不動產投資部位則受利率升高影響，報酬率為-12.4%。

由於挪威克朗貶值，使得海外投資報酬兌換回克朗增加，為去年挪威主權財富基金資產價值增加部分貢獻4090億克朗。（譯者：張正芊/核稿：楊昭彥）1130130

#股票
#挪威主權財富基金
#法新社
#挪威
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.47