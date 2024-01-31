德國有望支持歐盟下一輪人工智慧法案表決

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（中央社記者林尚縈柏林30日專電）德媒今天報導，最新消息顯示，德國數位部已放棄抵制歐盟人工智慧法案（AI Act），德國有望支持歐盟下一輪的人工智慧表決案。

德國聯邦政府近日針對歐盟人工智慧法案進行跨部門協商，數位部一度主張應在歐盟表決時投棄權票，引起德國產官學界緊張，並發布公開信，呼籲德國政府支持歐盟人工智慧法案。

歐盟人工智慧法案被視為全球第一個全面規範AI的監管法規，希望藉由設立AI開發和應用的明確規則，來保障公民權利與促進技術創新。去年12月，歐洲議會和成員國對人工智慧法案達成初步共識，可望今年4月於歐盟理事會和歐洲議會完成最終表決。

今年一月，德國政府就這項超過800頁的法案文本展開跨部會談判，由自民黨籍司法部長布希曼（Marco Buschmann）和綠黨籍經濟部長哈柏克（Robert Habeck）主導，數位部擔則任重要的諮詢角色。自民黨籍數位部長魏辛（Volker Wissing）過去多次批評人工智慧法，引發支持該法人士擔憂。

魏辛認為，歐盟版人工智慧法過度限制AI相關新創企業，對AI基礎模型的嚴格監管將阻礙生成式AI的開發，可能會把被譽為歐洲版OpenAI的Aleph Alpha等德國人工智慧產業的公司扼殺在搖籃裡。

此外，法案中雖對AI即時監控設立了很高的障礙，卻放寬執法機關使用AI生物辨識系統分析錄製後48小時的影像內容。魏辛指出，這將允許官方對公民進行更廣泛的數據蒐集和分析，恐導致政府對個人隱私過度侵犯。他因此極力在跨部會協商中推動德國在歐盟下一輪表決行使棄票權。

面對德國政府對歐盟人工智慧法案的猶豫態度，德國的產業、學術界及和人工智慧發展相關的民間組織紛紛發聲，透過一封公開信強烈呼籲政府支持該法案。

公開信指出，雖然法案仍有改進的空間，但它至少為AI技術的應用設定基本標準，有助防止技術濫用，保障公民隱私和數據安全。信中表示，缺乏統一法規框架所導致的不確定性，才會阻礙AI產業的發展。

對此，德國人工智慧法律專家哈克（Philipp Hacker）在接受德國「商報」採訪時指出，對於德國以及整個歐洲從事AI開發和應用的新創公司而言，法律的確定性和可預測性至關重要，雖然當前法案並不完美，但它提供的法規框架和標準遠優於沒有任何監管措施。

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哈克同時警告，德國對歐盟人工智慧法案的態度對於其他成員國來說是一個重要指標，如果繼續表現出猶豫或抵抗，可能會導致一場「歐洲舞台上的外交災難」。

根據「商報」（Handelsblatt）30日的報導，在經過激烈的內部談判和公眾壓力後，德國數位部已經放棄對歐盟人工智慧法案的反對立場。這一轉變標誌著德國政府策略上的重要轉折，也為德國在即將到來的歐盟人工智慧法案表決中支持該法案鋪平道路。（編輯：馮昭）1130131