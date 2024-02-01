美氣候特使凱瑞卸任 華府局內人波德斯達接替

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（中央社華盛頓31日綜合外電報導）美國總統拜登今天任命波德斯達（John Podesta）為氣候特使，挑選另一位老資格華府局內人接替前氣候特使凱瑞，為政府處理此一關鍵議題。

法新社報導，75歲的波德斯達曾在3屆民主黨政府中擔任過重要的幕後角色，並且監督所謂「降低通膨法案」（Inflation Reduction Act）的拜登招牌立法計畫實施。該法案承諾進行數十億美元綠色投資。

白宮幕僚長齊安茲（Jeff Zients）說，波德斯達「是一位美國政治家、大膽氣候行動的堅定擁護者，毫無疑問全世界都會知道這位領導者得到美國總統信任並代表美國總統發言」。

齊安茲說，波德斯達接替凱瑞（John Kerry）後將有助於「繼續因應當前嚴峻形勢」。凱瑞在阿拉伯聯合大公國杜拜舉行的聯合國氣候變化綱要公約第28次締約方會議（COP28）高峰會上幫助促成一項協議，首度呼籲全球從化石燃料轉型到其他能源。

曾任美國國務卿、參議員和總統候選人的凱瑞卸任後，將以非正式方式協助拜登競選連任，並與私營部門合作，以擺脫碳密集產業。

白宮官員說，波德斯達將負責氣候外交事務，在海外代表美國，但也將繼續監督「降低通膨法案」執行團隊的工作。

波德斯達獲任命前幾天，拜登政府宣布將暫停批准新的液化天然氣出口許可，這讓氣候活動人士取得勝利。

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非營利組織生物多樣性中心（Center for Biological Diversity）能源正義計畫主管蘇安君（Jean Su）說：「最近暫停天然氣出口，已經讓波德斯達處在引領我們所迫切需要的逐步淘汰化石燃料和擴張清潔能源的適當位置。」

但波德斯達是在美國總統大選年走馬上任。爭取連任的拜登視氣候變遷為生存威脅，預計他將迎戰捍衛化石燃料公司的氣候懷疑論者川普。（譯者：林沂鋒/核稿：何宏儒）1130201