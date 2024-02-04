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一波波熱浪襲澳洲 叢林火災風險升

2024/2/4 12:04
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（中央社雪梨4日綜合外電報導）澳洲大半地區今天遭遇熱浪襲擊，當局警告，在聖嬰現象氣候模式下，原已處於野火高風險季節的澳洲發生森林火災的風險又進一步加劇。

澳洲氣象當局已對澳洲人口稠密的新南威爾斯州（New South Wales）、澳洲首都特區（Australian Capital Territory）、北領地（Northern Territory）、西澳州（Western Australia）發出熱浪警報，1並警告部分地區氣溫可能突破攝氏40度。

聖嬰現象（El Nino）是一種氣候模式，異常溫暖的太平洋洋流導致熱浪、氣旋、乾旱和野火頻頻發生。

氣象預報顯示，新南威爾斯州首府雪梨高溫料將達到攝氏39度，比2月均溫高出近10度。

炎熱乾燥的天氣加上陣陣大風，促使氣象人員對維多利亞州（Victoria）和南澳州（South Australia）部分地區發出「極端火災危險」警告。

澳洲近來遭遇一波波熱浪，在此之前，東部地區上個月遭受破壞性洪水侵襲。（譯者：李晉緯/核稿：劉文瑜）1130204

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