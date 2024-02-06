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安理會緊急會議 中俄指控美國惡化中東局勢

2024/2/6 13:06
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（中央社紐約聯合國總部5日綜合外電報導）美國近日在伊拉克與和敘利亞對獲伊朗支持的團體發動空襲，俄羅斯和中國今天在聯合國安理會緊急會議上，指控美國這波報復性空襲讓中東原已高度緊張的局勢惡化。

法新社報導 美國軍方在本月2日到3日夜間空襲敘利亞和伊拉克的數十個目標，藉以報復1月28日美軍駐約旦基地遭無人機襲擊，造成3名美軍喪生。

這波空襲鎖定伊朗精銳部隊和親伊朗武裝團體相關目標，引發各界擔憂以色列與哈瑪斯（Hamas）在加薩走廊的戰爭可能會升級為區域衝突。

聯合國安全理事會今天應俄羅斯要求召開緊急會議。俄羅斯駐聯合國大使涅班濟亞（Vasily Nebenzia）表示：「很明顯，美國的空襲是蓄意挑起衝突。」

中國駐聯合國大使張軍也說：「美國的行動必將加劇中東地區針鋒相對的暴力循環。」

去年10月7日巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」對以色列發動空前突襲後，以色列在加薩展開具破壞性的軍事行動，整個中東地區憤怒情緒因而高漲，引發黎巴嫩、伊拉克、敘利亞和葉門境內獲伊朗支持的團體暴力活動。

聯合國負責政治及和平事務的副秘書長狄卡洛（Rosemary DiCarlo）今天呼籲「各方退一步，慮及區域衝突可能造成令人難以承受的人員和經濟損失」。

她表示：「在此呼籲安理會繼續積極接觸有關各方，防止緊張局勢進一步惡化，從而破壞區域和平與安全。」

美國空襲行動招致伊拉克、敘利亞以及伊朗政府的批評。伊朗否認與上個月在約旦的無人機攻擊有關。

伊朗駐聯合國大使伊拉瓦尼（Amir Saeid Iravani）今天告訴安理會：「任何將這些行為歸咎於伊朗或其武裝部隊的企圖都是誤導、毫無根據且令人無法接受。」

他揚言，如果伊朗面臨「任何影響安全的威脅、攻擊或侵略」，將「毫不猶豫行使其固有權利…堅決回應」。

白宮昨天表示，計劃採取更多反擊行動。

美國駐聯合國副大使伍德（Robert Wood）表示，「我明確一點說，美國積極努力遏制及緩和加薩以巴衝突，同時不希望發生更多區域衝突」，還說「我方不尋求與伊朗直接衝突，但會持續保護我方人員，以免遭遇令人無法接受的攻擊事件」。（譯者：屈享平/核稿：盧映孜）1130206

#伊朗
#美國
#張軍
#聯合國安理會
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