越南房市跌宕起伏 建商設400攤新春市集炒人氣

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（中央社記者陳家倫河內6日專電）越南房市歷經一年多不景氣，業者寄望2024年，近日在知名建案社區裡辦新春市集匯聚人氣，在民眾爽逛400多個攤位的同時一邊行銷建案，還推出買房送汽車等大禮，增加購屋誘因。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫後通膨席捲全球，歐美各國升息因應，越南既是新興市場，又是全球工廠之一，除了面對資本外流壓力，在全球消費力道萎縮的情況下，越南訂單大減，各種利空因素重擊房市。

越南統計總局（GSO）數據顯示，2023年企業倒閉數量最多的領域就是房地產，共1300家房地產企業破產、年增8%，新成立的房地產企業數量年減45%。2023年前3季成交數量，甚至未達2022年全年一半。

農曆年節將至，這幾天正是越南民眾消費力道最旺的時候，旗下業務涉及房地產開發、零售、電動車的越南Vingroup集團在自家知名建案社區內舉辦新春市集，共計400攤商在此販售地方特產、春節用品，成功吸引消費人潮。

阮生和（Nguyen Sinh Hoa）在現場販售腰果、現沖茶品。他觀察，農曆12月23日送完灶神之後買氣進入高峰，尤其是下午人更多。此外，客人坐下來喝茶的時候也會誇獎這個社區，還說如果有錢的話要搬過來。

業者把握潛在客群，在新春市集旁設購屋諮詢攤位等民眾上門。業務員黎紅（Le Hong）向中央社表示，洽詢的客人很多元，想做生意的就會詢問商店街的店面，要自住或長期投資就選擇具長期所有權的房子。

黎紅說，受到經濟不景氣影響，1、2年前買氣真的比較冷，現在有感覺整個房市在慢慢回溫。目前只要購屋就會送電動汽車，以150億越南盾（約新台幣1937萬元）為分界送出不同車型，還有多種貸款優惠。

河內市民阮文全（Nguyen Van Toan）帶著全家到場賞花、拍照，漫步在建案與市集中。他認為，越南的社區規劃較晚起步，大概落後日、韓等先進國家10年至20年，但也因此有後發優勢。

阮文全說明，像這個社區偏向綜合型，從小孩就學到娛樂、醫療、消費等各式機能一應俱全，建築設計、空間布置也都做得很好。如果有機會的話，大家肯定會想在這邊買房子。（編輯：陳惠珍／陳慧萍）1130206

越南建商為豐富社區機能，規劃威尼斯風格的商店街，並成為新興觀光景點，農曆年節前陸續湧現人潮。中央社記者陳家倫河內攝 113年2月6日