大馬前首相納吉委任律師：考慮再申請全面特赦

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（中央社記者黃自強吉隆坡7日專電）馬來西亞前首相納吉獲有條件特赦，社運團體譁然；不過他的委任律師沙菲宜今天召開記者會強調，將考慮向現任國家元首提出請求全面特赦納吉。

納吉（Najib Razak）於2日獲有條件特赦，沙菲宜（Muhammad Shafee Abdullah）今天在吉隆坡高等法院外召開記者會，說明對納吉獲特赦看法。

沙菲宜對與會記者表示，目前正認真考慮並等待合適的時間，再度提出請求完全的特赦。

他認為，根據2000年監獄條例，受刑人入獄3年後才能再度提出特赦請求，之後可以每兩年提出一次，但仍有例外的特殊情況。

沙菲宜說，由於新任國家元首伊布拉欣（Sultan Ibrahim）上任不久，他不想太早提出特赦申請，目前會先等待納吉的指示。

對於特赦局將罰款調降為馬幣5000萬令吉（約新台幣3億2000萬元），沙菲宜說明目前納吉仍未繳納罰金。

他還說，納吉一直都在協助貧困的人民，也把錢都用在人民身上。

根據納吉的女兒諾麗雅娜（Nooryana Najwa）在社群平台IG發言，家人雖對特赦委員會裁定減半納吉刑期表示感激，但仍對未獲全面特赦與立即釋放感到失望。父親與家人立場仍堅定不移，並堅信父親的清白。

巫統（UMNO）最高理事會曾召開特別會議，決定繼續努力辯護，並希望納吉在審判過程中能獲得公平對待。巫統將發動連署向新國家元首尋求讓納吉獲全面特赦。納吉是巫統前主席。

對於納吉獲有條件特赦，乾淨與公平選舉聯盟（BERSIH，淨選盟）質疑這項結果是否讓已犯罪並遭定罪的政治人物利用捷徑逃避刑罰，彷彿普羅大眾與菁英分子有雙重標準。

特赦局2日宣布納吉獲有條件特赦，刑期從有期徒刑12年減少為6年，可望在2028年8月23日出獄，特赦局決定調降納吉罰款額度，從馬幣2億1000萬令吉減少為5000萬令吉。但納吉如未繳交罰款，刑度將會增加1年到2029年8月23日。（編輯：陳惠珍）1130207