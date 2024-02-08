駐孟買觀光服務處揭牌 旅遊台灣重回印度市場

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（中央社記者林行健新德里8日專電）交通部觀光署7日為「駐孟買台灣觀光服務處」揭牌，今天參加印度指標性商務型旅展，正式宣告台灣觀光重回印度市場。

觀光署副署長林信任昨晚在印度南部大城孟買為（Mumbai）台灣觀光服務處揭牌，開展對印度的中長期布局。觀光署去年9月揭牌之際，署長周永暉即宣告將於印度設立台灣觀光服務處。

觀光署今天在新聞稿表示，將透過「駐孟買台灣觀光服務處」開展對印度的中長期布局，並參與當地旅展增加台灣曝光，從MICE市場啟動，未來進展到大眾旅遊市場，希望吸引印度旅客探索體驗台灣。

MICE是指會議（Meeting）、獎勵旅遊（Incentive）、大會（Convention）和展覽（Exhibition）等4種業務的總稱。

林信任一行今天也偕同由台灣觀光協會組成的台灣觀光代表團，以及觀光署駐新加坡辦事處成員參與印度OTM（出境旅遊市集）旅展，並辦理台灣觀光推廣會。

OTM旅展是印度具指標性及規模的B2B商務型旅展之一，每年吸引來自全球50個國家、1200多家參展單位進駐，彙集超過3萬名觀展者及1000位國際買家參與。

今年台灣館以簡潔俐落設計，打造高質感旅遊氛圍，並運用大面積LED、濾鏡等數位工具突顯台灣多元觀光特色，並以台灣時尚與商務中心的代表性景點，包括台北101，同步呈現台灣旅遊景點多樣風貌。

在疫情大爆發前的2019年及2020年，台灣參與OTM旅展分獲「最佳展攤設計獎」及「最具前景獎勵旅遊目的地獎」。

考量印度「寶萊塢」風潮及普羅大眾對舞蹈的熱愛，觀光署邀請知名舞蹈團體「凡徒表演藝術FunTo Art」隨團演出，以街舞結合台灣流行音樂、節慶及鐵道觀光，邀請印度業者共襄盛舉。

觀光署也邀請去年12月來台參加「來去總統府住一晚」活動的探險旅遊網紅沙哈（Vishnu Saha），分享入住總統府的獨特體驗及旅台心得，透過社群媒體的力量，期盼讓更多印度民眾深入認識台灣多元風貌。

印度人口於去年4月超越中國，成為世界人口第一大國。國際知名旅遊平台Expedia預估，印度2025年將有1390萬出境旅遊人次，其中26%為商務旅客，使印度成為全球最大的商務旅行市場之一。

觀光署台灣代表團先前已於5日在新德里舉辦台灣觀光推廣會，邀請當地旅遊業者、媒體近100位貴賓參與，促進雙邊交流。（編輯：陳惠珍）1130208

交通部觀光署代表團8日在印度參加OTM旅展，台灣館以簡潔俐落設計，打造高質感旅遊氛圍。（觀光署提供）中央社記者林行健新德里傳真 113年2月8日