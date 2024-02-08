認美雙重圍堵 克宮：習近平和蒲亭控干涉內部事務

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社莫斯科8日綜合外電報導）克里姆林宮表示，中國國家主席習近平和俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）今天通話時指控美國「干涉」兩國內部事務。

法新社報導，克宮幕僚鄂夏柯夫（Yuri Ushakov）在通話結束後說：「兩位領導人理解到，美國實際上正在實施雙重圍堵（dual containment）政策，對俄羅斯和中國。」

中國在諸多棘手問題上受到尤其來自美國的批評，包括對於民主台灣日益好戰挑釁。

克宮在聲明中指出：「商討亞太地區情勢時，俄羅斯總統再次確認他對台灣問題的原則性立場，也就是支持『一個中國』政策。」

據新華社報導，兩國元首今天通電話互致新春問候。據克宮說法，習近平也祝蒲亭在即將舉行的總統大選中順利。

鄂夏柯夫說：「習近平說，他知道俄羅斯目前正在進行競選活動，祝福即將於3月舉行的選舉順利。」（譯者：王嘉語/核稿：何宏儒）1130208