更多編輯台推薦新聞：
日本旅遊怎麼換日圓最划算？刷卡領現鈔有手續費嗎？QA一次看
生活

日本旅遊怎麼換日圓最划算？刷卡領現鈔有手續費嗎？QA一次看

過年電影台節目表 2024小年夜到初五強檔片單指南
娛樂

過年電影台節目表 2024小年夜到初五強檔片單指南

過年垃圾車什麼時候來？六都收運時間一次掌握
生活

過年垃圾車什麼時候來？六都收運時間一次掌握

罕見姓氏背後有故事 祖先躲避株連九族改諧音、乾隆賜姓平埔族
生活

罕見姓氏背後有故事 祖先躲避株連九族改諧音、乾隆賜姓平埔族

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
習近平
新聞專題
習近平1/300
首頁 / 國際

認美雙重圍堵 克宮：習近平和蒲亭控干涉內部事務

2024/2/8 22:20
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社莫斯科8日綜合外電報導）克里姆林宮表示，中國國家主席習近平和俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）今天通話時指控美國「干涉」兩國內部事務。

法新社報導，克宮幕僚鄂夏柯夫（Yuri Ushakov）在通話結束後說：「兩位領導人理解到，美國實際上正在實施雙重圍堵（dual containment）政策，對俄羅斯和中國。」

中國在諸多棘手問題上受到尤其來自美國的批評，包括對於民主台灣日益好戰挑釁。

克宮在聲明中指出：「商討亞太地區情勢時，俄羅斯總統再次確認他對台灣問題的原則性立場，也就是支持『一個中國』政策。」

據新華社報導，兩國元首今天通電話互致新春問候。據克宮說法，習近平也祝蒲亭在即將舉行的總統大選中順利。

鄂夏柯夫說：「習近平說，他知道俄羅斯目前正在進行競選活動，祝福即將於3月舉行的選舉順利。」（譯者：王嘉語/核稿：何宏儒）1130208

習近平
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
習近平與俄總統通話 稱一起經受了諸多風浪考驗
172.30.142.227