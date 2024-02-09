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誤解航管指令 日航客機去年誤闖西雅圖機場跑道

2024/2/9 17:30
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（中央社東京9日綜合外電報導）日本航空公司（JAL）一架客機2023年11月降落美國西雅圖國際機場後，因誤解航管人員指令誤闖其他跑道，所幸該條跑道上當時並無其他起降航機，也沒有造成機上人員受傷。

日本讀賣新聞報導，不過，日本政府國土交通省認為事屬航空法規定的「可能對安全構成障礙的事態」，已要求日航徹底防止類似情況再度發生。

根據幾位相關人士說法，從日本成田機場飛往美國西雅圖的日航68號班機（使用波音767機型），美國當地時間2023年11月5日上午9時40分左右降落西雅圖機場。該機場擁有3條平行跑道，日航客機降落的是離停機坪最遠的16R跑道（16右跑道）。

機場航管人員指示這架日航客機在「（旁邊的）16C跑道（16中跑道）前待命」，但日航客機誤解並複誦為「在16L跑道（16左跑道）前待命」。

因此，這架日航客機就在未獲航管許可的情況下穿越16C跑道，之後再直接滑行到停機坪讓乘客下機。

據稱日航客機的機長與副機長都誤解西雅圖機場航管指令，由於當時16C跑道上沒有起降航機，日航客機便在目視確認安全後滑行穿越。

日航客機的機長與副機長直到接獲航管人員通知後，才察覺一度誤闖跑道。

日航表示，這架客機複誦「在16L跑道前待命」時，航管人員也沒有指正日航機長的錯誤。

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產經新聞報導，日本國土交通大臣齊藤鐵夫今天在內閣會議後記者會上對此表示，為挽回民眾對航空的信賴，將持續確實實施必要對策。

日本1月2日才剛發生一起重大飛安事故，當天從新千歲機場起飛的日航516號班機降落東京羽田機場C跑道，隨即在跑道上與準備載運能登半島震災救援物資到新潟的海上保安廳航機碰撞，造成海上保安廳航機副機長田原信幸等5人死亡，日航客機上則有15人受傷。（譯者：黃名璽/核稿：陳正健）1130209

#日本
#日本航空公司
#日航
#齊藤鐵夫
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