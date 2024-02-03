羽田機場撞機事故 醫師憶百名乘客疏散擠會議室：冷靜態度令人吃驚

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（中央社東京3日綜合外電報導）日本東京羽田機場今年1月2日發生嚴重撞機事故，一名醫師回憶當天看到約300名被疏散的日航乘客即使全數擠在會議室內，但不是安靜看手機就是低聲交談，「冷靜地令人吃驚」。

當天從新千歲機場起飛的日本航空公司（JAL）516號班機降落東京羽田機場C跑道，隨即在跑道上與準備載運能登半島震災救援物資到新潟的海上保安廳航機碰撞，造成海上保安廳航機副機長田原信幸等5人死亡，日航客機上則有15人受傷。

日本讀賣新聞報導，川崎市醫師會當天曾前往協助，參與過311大地震等救援活動的58歲副會長原田俊隆受訪時說，在這起航機碰撞事故中，讓人確實感受到日航機組人員平日訓練展現出的成果與重要性。

事故當天，與國土交通省東京機場辦公室締結事故時醫療救護合作協定的川崎市醫師會並未接到相關協助通知，但實際上有緊急電子郵件被發送到醫師會辦公室，因為正值日本新年期間，無人留守辦公室查看電子郵件。

原田當時透過新聞看到乘客及機組員似乎都已撤離起火機體，但還不知道有沒有人受傷，所以自行決定前往現場協助。

當原田抵達用來暫時安置乘客的會議室時，看到未開放媒體進入的室內擠滿約300人，這時已知有被煙嗆到的乘客或被送醫或自行就醫。

曾參與不少災區救援活動的原田當時感受不到這些乘客是剛經歷重大事故的人，因為過去不論在災區或是重大事故現場，經常可以看到很多驚慌失措或茫然不知所措的人。

但原田說，當時在會議室內的乘客不是緊盯智慧型手機上的新聞看，就是壓低聲量與家人討論住宿等問題，「冷靜地令人吃驚」。

原田在欽佩日航疏散引導做得十分確實的同時，也感受到若機組人員能依平時訓練在事故發生之際採取因應行動，那麼乘客也就可以冷靜面對。（譯者：黃名璽/編輯：曾依璇）1130203