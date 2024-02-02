還原羽田機場事故 超級抽水機取東京灣海水灌救

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（中央社記者戴雅真東京2日專電）震驚世界的東京羽田機場飛機碰撞事故發生迄今一個月，還原當時長達8小時的救火過程，由於水槽的水不足，最終出動大型抽水機就近從東京灣取海水進行灌救。

日本1月2日發生一起重大飛安事故，當天從新千歲機場起飛的日本航空公司（JAL）516號班機降落東京羽田機場C跑道，隨即在跑道上與準備載運能登半島震災救援物資到新潟的海上保安廳航機碰撞，造成海上保安廳航機副機長田原信幸等5人死亡，日航客機上則有15人受傷。

日本富士電視台新聞網（FNN）報導，在這場前所未見的巨大飛機碰撞事故中，共花了8小時才把火勢完全撲滅。

事故發生在日本當地時間1月2日傍晚6時左右，國家直轄的消防隊首先趕赴現場，東京消防廳隨後也出動115輛消防車。最初除了使用消防栓的水來滅火外，位於羽田機場地下的「防火水槽」也有300公噸的水投入現場。

到了晚間7時30分左右，由於水槽所剩的水不多，還出動2輛各10公噸的水槽車。

不過，由於水持續不足，當局最終派出可以大量抽水的「超級抽水機」，在晚間10時左右開始抽取東京灣的海水，噴灑在事故飛機上。截至凌晨2時，也就是事故發生後約8小時，火勢才被完全撲滅。

機動救急救援隊員田初晉太郎受訪表示，這種車輛被稱為「超級抽水機」（super pump）。1月2日當天從機動部隊被派遣至現場，從東京灣的運河中取水，送往其他救火單位。

超級抽水機又稱「遠距離大量送水系統」，每分鐘可輸送約4000公升的水，距離長達2公里，常用於大規模火災、地震後的長距離送水救火，以及洪災時的大規模排水行動。

日本311大地震後，福島第一核電廠發生核事故，後續冷卻作業也使用了「超級抽水機」。（編輯：陳惠珍）1130202