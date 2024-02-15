歐盟調降歐元區今年通膨與經濟預估 提醒地緣風險

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（中央社布魯塞爾15日綜合外電報導）歐洲聯盟執行委員會（European Commission）今天將歐元區今年通貨膨脹率預估調降，但同時也下調歐元區今年經濟成長率預估，並預警地緣政治緊張恐使得經濟不確定性升高。

法新社報導，歐盟執委會將歐元區今年通膨率預估由原本的3.2%調降至2.7%，反映出歐洲中央銀行（ECB）去年升息行動帶來的影響，以及俄烏戰爭開打後飆升的能源價格回落。但最新預估值仍高於歐洲央行的目標通膨率2%。

另一方面，升息的衝擊也反映在令人擔憂的歐元區經濟成長力道上。歐盟執委會如今預估，歐元區今年經濟成長率僅0.8%，而非原先預期的1.2%；且估計明年成長率才會反彈回1.5%。

歐盟執委會在聲明中表示：「能源大宗商品價格下降，加上經濟動能減弱，使得通膨處於比去年秋天預期情況更加陡峭的降溫趨勢。」

聲明還說：「歐盟經濟去年下半年勉強躲過技術性衰退，今年第一季的展望依舊疲弱。」

歐盟執委會將區域最大經濟體德國今年成長率預估由原本的0.8%下砍至僅0.3%，並在報告中寫道，受到年初以來投資人看法悲觀的影響，德國投資成長預料會維持在相較於疫情前偏低的水準，「勞動力短缺也繼續構成經濟活動瓶頸」。

歐盟執委會副主席杜姆布羅夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）警告，由於外界擔憂中東衝突可能擴散至以色列和加薩地區（Gaza）以外的地方，「全球經濟情勢仍存在高度不確定性」。

他說：「我們持續密切追蹤地緣政治緊張，這些情勢可能對經濟成長和通膨帶來負面影響。」

歐洲央行今年以來雖然維持利率不變，但鑒於消費者物價上漲速度放緩，以及歐元區經濟力道減弱，外界普遍預期，歐洲央行今年稍晚將開始調降利率。（譯者：張正芊）1130215