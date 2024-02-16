遭川普指控行為不當 喬治亞州檢察官怒批撒謊

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（中央社華盛頓15日綜合外電報導）美國前總統川普的律師指控負責川普所涉敲詐勒索案的喬治亞州地區檢察官威里斯行為不當，意圖迫使她喪失經手此案的資格，她今天在法庭上幾乎控制不住怒氣，提出戲劇性證詞。

法新社報導，威里斯（Fani Willis）遭人披露與她聘來擔任此案特別檢察官的韋德（Nathan Wade）交往，隨後川普和其他數名共同被告即要求富爾頓郡高等法院（Fulton County Superior Court）法官邁克菲（Scott McAfee）撤銷威里斯經手此案的資格。

鬥志昂揚的威里斯在證人席上強力否認相關指控，亦即她與韋德的關係是在2021年11月自己聘用韋德處理這起備受矚目的案件之前開始。

威里斯指控川普（Donald Trump）和其他被告的委任律師散播「謊言」，而這「令人極為反感」。

她說道：「這些人是因為企圖推翻2020年大選結果而受審…不管各位有多努力想把我送上法庭，受審的並不是我。」

威里斯的故交兼地區檢察官辦公室同僚葉爾提（Robin Bryant Yeartie）稍早作證說，就她所知，威里斯與韋德於2019年底就開始發展「私人浪漫」關係。

威里斯隨後作證被問及此事時，她說已經一年多未跟葉爾提說話，「我現在當然沒把她當朋友…我覺得她背叛了我們的友誼」。

經歷一段有爭議離婚過程的韋德今天也作證說，他與威里斯的私人關係始於2022年3月左右。

韋德表示：「讓我們把話講清楚，2022年是（我）跟這位地區檢察官所有親密性關係的開始…我們的關係不是秘密，只是涉及隱私。」

根據法庭文件，川普指稱威里斯和韋德有「不當的親密私人關係」，韋德因處理此案所獲得的65萬美元薪酬中，有一部分被用來帶威里斯去享受「奢華度假」，包括在加勒比海乘船以及到加州納帕山谷（Napa Valley）遊覽。

威里斯則宣稱，他們度假時各付各的帳，她還說：「我不需要任何人替我買單。唯一徹底幫我買單的男人是我爸。」

針對威里斯的行為不當指控可能導致川普在喬治亞州的這起案件受到干擾；他另外還面臨密謀推翻2020年大選結果的聯邦控訴，此案原定3月4日開始審理，但最高法院正考慮是否聽取川普方面對下級法院裁定他不享有起訴豁免權的質疑，此案暫時處於待決狀態。

現年77歲的川普對於他涉嫌參與串謀推翻喬治亞州2020年大選結果的刑事指控概不認罪；當時民主黨籍的拜登在喬治亞州約贏了1萬2000票。（譯者：曾依璇/核稿：陳彥鈞）1130216