英外相卡麥隆將訪問福克蘭群島 重申島民自決

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社倫敦17日綜合外電報導）英國外交部今天表示，外交大臣卡麥隆（David Cameron）將訪問福克蘭群島（Falkland Islands），這是他上任後，首次出訪南大西洋與南美的行程一環。

英國1982年曾因福克蘭與阿根廷發生戰爭。

卡麥隆將在南美洲和紐約之行的第1站訪問這個南大西洋群島，這是自2016年時任國防大臣法隆（Michael Fallon）以來，英國首次有大臣訪問福克蘭群島。

阿根廷總統米雷伊（Javier Milei）表示希望透過外交手段收復福克蘭群島，但英國首相蘇納克（Rishi Sunak）拒絕了這個想法。

英國外交部表示，卡麥隆將與福克蘭島民會面，「了解他們為建立繁榮社區和保護自然環境所做的工作」，但沒有具體說明日期。

聲明補充說：「他將重申英國致力維護島民自決。」

阿根廷脫離西班牙獨立後，宣布繼承包括福克蘭群島在內的西班牙屬地，英國則表示歷史上一直統治福克蘭群島，且島民應該擁有自決權。

在2013年的全民公投中，福克蘭群島居民以99.8%的票數贊成留在英國。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳政一）1130218