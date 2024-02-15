王毅將出席慕尼黑安全會議 並訪問法國與西班牙

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（中央社台北15日電）中國外交部今天宣布，外長王毅將出席於16至18日舉行的「慕尼黑安全會議」，並訪問西班牙、法國。另據英國媒體報導，英國外交大臣卡麥隆計劃在會議期間與王毅會晤。

據新華社報導，中國外交部發言人15日下午以「答記者問」證實，中共中央政治局委員、外交部長王毅將於16日至21日出席第60屆慕尼黑安全會議，並在「中國專場」活動發表演講，結合會議主題就重大國際問題闡述中方立場，並訪問西班牙、法國，預計在法國舉行「中法戰略對話」。

中國外交部發言人說，慕尼黑安全會議是對全球具有重要影響的國際戰略和安全政策年度論壇，中國曾多次派高級別代表參與。目前，世界大變局加速演進，世界進入新的動盪變革期，「中共中央政治局委員、外交部長王毅與會，將就構建人類命運共同體、宣導平等有序的世界多極化闡釋中方主張」。

他表示，西班牙是歐盟重要國家和中國的全面戰略夥伴。王毅此次訪問正值中國龍年伊始和中西關係開啟新的50年之際，是中國外長時隔近6年再次訪問西班牙。雙方均高度重視，西班牙作出周到友好安排，中國希望藉由此次訪問進一步落實兩國領導人共識，延續建交50周年的友好氛圍，鞏固互信，增進友誼，擴大合作，為中西全面戰略夥伴關係注入新的內涵。

中國外交部發言人並提到，中法同為聯合國安理會常任理事國和獨立自主大國，今年是中法建交60周年。不久前，中國國家主席習近平和法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）互致賀電並發表視訊致辭，強調雙方要共同努力，將面向下一個60年的中法全面戰略夥伴關係打造得更加牢固和富有活力。王毅此次訪法是今年中法首場重要訪問。

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根據規畫，王毅將與法方舉行雙邊會見，王毅並會和馬克宏最高外交政策顧問伯納（Emmanuel Bonne），舉行新一輪中法戰略對話。

日前英國「衛報」（The Guardian）則援引兩名官方消息人士說法報導，英國外交部已初步將與王毅會面排入英國外交大臣卡麥隆（David Cameron）的行程。若會面成真，將是自去年11月獲任命為外交大臣以來，卡麥隆第一次與中國外長舉行實體會談。（編輯：吳柏緯/陳鎧妤）1130215