傳英外相卡麥隆將在慕尼黑安全會議會晤王毅

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（中央社記者陳韻聿倫敦13日專電）國際安全事務論壇「慕尼黑安全會議」將於16至18日舉行。消息指出，英國外交大臣卡麥隆期間計劃與中國外長王毅會晤。英國外交部目前僅表示，將按常規方式證實卡麥隆的雙邊會晤行程。

英國「衛報」（The Guardian）今天援引兩名官方消息人士說法報導，英國外交部已初步將與王毅會面排入卡麥隆（David Cameron）的行程。若會面成真，將是自去年11月獲任命為外交大臣以來，卡麥隆第一次與中國外長舉行實體會談。

卡麥隆去年12月曾與王毅通話。根據他在社群媒體X發布的貼文，他與王毅談及中東情勢，以及俄羅斯對烏克蘭的非法侵略。卡麥隆指出，在推進英國利益的前提下，英方將持續與中國接觸往來。貼文未提及香港、新疆、台海情勢等英國「對中鷹派」關切的議題。

卡麥隆曾在2010至2016年擔任首相，當時與財相歐斯本（George Osborne）合力推動英中關係「黃金時代」。卸任後，他曾為中國投資計畫奔走。

不過，他也是首位接見黎崇恩的英國外相。黎崇恩是壹傳媒集團創辦人黎智英的兒子，2022年夏天起，為了黎智英遭控違反香港國家安全法，數度求見，直到2023年12月才獲接見。卡麥隆也公開明確呼籲，港府停止起訴並釋放黎智英，是首次有英國現任外相這麼做。

接任外相後，卡麥隆數次向媒體表示，與他擔任首相時不同，如今事態已改變，日益具侵略性的中國已是英國關鍵安全挑戰之一。他今年1月首次在國會下議院外交事務委員會應詢時，重申這樣的說法，並提到黎智英遭「政治審判」。

然而，卡麥隆在接任外相後的利益申報中，未提及曾是一個價值達數億英鎊的英中投資基金副總裁人選（基金後來未成立），也未提及曾應邀為斯里蘭卡可倫坡金融港市（Port City Colombo）建設計畫發表演說、協助吸引外資。可倫坡金融港市建案是北京「一帶一路」的一環。這再度引發英國「對中鷹派」質疑。

值得一提的是，儘管各國對來自中國的安全挑戰較以往警覺，根據慕尼黑安全會議12日發布的「2024慕尼黑安全指數」（Munich Security Index），在七大工業國集團（G7）成員中，除了加拿大和日本，英、美、德、法、義大利等5國民眾對中國威脅的感受強度，皆較上一年度下降。

以英國為例，俄羅斯是排名第1的安全威脅，中國則排名第9，英國民眾對中國威脅的感受強度較上一年度下降3點。對美國民眾而言，中國是排名第3的安全威脅，前2名依序是「網路攻擊」和「政治極化」。不過，美國民眾對中國威脅的感受強度較上一年度上升2點。

日本民眾則視俄羅斯和中國為排名第1和第2的安全威脅。日本也是唯一視中國為前兩大安全威脅的G7成員。

整體而言，多數各國受訪民眾視俄羅斯、中國、伊朗、白俄羅斯為威脅，而不是盟友。中國、印度和南非是例外：俄羅斯在這些國家多被視為盟友，而不是威脅。

自2021年起，慕尼黑安全會議與國際戰略溝通顧問公司Kekst CNC合作，調查研析各國社會對全球安全風險的認知。

最新一屆調查納入所有G7成員國、俄羅斯以外的核心金磚國家（巴西、印度、中國、南非）以及烏克蘭，總計12國，就32項全球主要安全風險抽樣調查1000名民眾，調查時間為2023年10月24日至11月16日。（編輯：廖漢原）1130214