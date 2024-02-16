慕尼黑安全會議登場 聚焦中東俄烏戰事及美援承諾
（中央社慕尼黑16日綜合外電報導）來自世界各地的領袖級政治人物、軍事官員和外交官今天齊聚德國慕尼黑參加年度全球安全會議，會中主軸議題除了以巴衝突及俄烏戰爭，也包括美國保衛盟友的承諾遭到質疑。
慕尼黑安全會議
慕尼黑安全會議（Munich Security Conference, MSC）於1963年首度召開，是有關國際安全政策的年度會議，前身是國際防禦科學會議（Internationale Wehrkunde-Begegnung），為國際上規模最大的同類安全事務會議。
在過去數十年，慕尼黑安全會議已成為討論國際安全政策最為重要的獨立論壇。每年都有來自世界各國數百位高層人士參加會議，就當前和未來的安全挑戰展開激烈辯論。
與會者包括國家元首、部會首長、國際和非政府組織的重要人物、產業界、媒體業、學術界和民間社會的高級代表。
會議每年2月召開，舉辦地點在德國慕尼黑的巴伐利亞霍夫飯店（Hotel Bayerischer Hof）。
今年的會議將於今天揭幕、18日閉幕，以色列總統赫佐格（Isaac Herzog）與巴勒斯坦自治政府總理史泰耶（Mohammad Shtayyeh）也都預計會出席。
時值以色列與巴勒斯坦伊斯蘭組織哈瑪斯（Hamas）在加薩走廊（Gaza Strip）的戰鬥進入第5個月，且還看不到盡頭。這場衝突已經造成2萬8000多名巴勒斯坦人和大約1430名以色列人喪命。
今年慕尼黑安全會議召開時間，也是俄羅斯全面侵略烏克蘭進入第3個年頭之際。以哈戰爭和俄烏戰爭都引發衝突可能擴散至區域其他地方的疑慮，本屆會議很可能討論相關議題。
北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）於14日告訴路透社：「世界已經變得更危險。」
英國外交大臣卡麥隆（David Cameron）表示，歐洲國家以及主要阿拉伯和波斯灣地區國家的官員，將於本屆慕尼黑安全會議場邊會面，開始討論以哈可能停火之後以色列和巴勒斯坦人的未來。
美國國務卿布林肯（Antony Blinken）預計也會加入討論。
卡麥隆在英國國會上議院發言時說：「我們現在已經有必要開始討論許多事，無論是關於如何向巴勒斯坦領土上的人們提出政治可能性的問題，或是實際上我們要如何處理以色列非常確實的安全疑慮。」
以色列外交部長卡茲（Israel Katz）表示，他會首度踏上德國領土，在本屆慕尼黑安全會議發表專題演說。卡茲因為生長在納粹大屠殺倖存者的家庭，原本一直不願入境德國。
他說道：「為了以色列的安全、確保我們的未來以及讓人質歸來，我願意做任何事。」
澤倫斯基預計會在本屆慕尼黑安全會議請求提供烏克蘭更多支援。美國政府提出數百億美元的軍事支援烏克蘭法案，正受到聯邦眾議院的攔阻。
美國國務院一名高層官員表示：「這牽涉的利害關係再重要不過。」他指出，戰場上已可感受到軍援延遲的後果，「烏克蘭定下的目標若要達成，我們的支援絕對不可或缺」。
歐美官員日益加強警告，聲稱俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）在烏克蘭的軍事行動若是成功，他有可能進一步攻擊其他國家。（譯者：張正芊/核稿：陳彥鈞）1130216
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