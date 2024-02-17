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卡麥隆王毅會晤 談及紅海、俄烏戰爭和香港情勢

2024/2/17 11:12（2/17 11:21 更新）
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英國外交大臣卡麥隆16日出席慕尼黑安全會議，並與中國外長王毅進行場邊會談。（英國外交部提供）中央社記者陳韻聿倫敦傳真 113年2月17日
英國外交大臣卡麥隆16日出席慕尼黑安全會議，並與中國外長王毅進行場邊會談。（英國外交部提供）中央社記者陳韻聿倫敦傳真 113年2月17日
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（中央社記者陳韻聿倫敦16日專電）英國外交大臣卡麥隆今天在出席慕尼黑安全會議（MSC）期間與中國外長王毅會晤。根據英國外交部會後釋出的紀要，雙方談及紅海情勢、俄羅斯對烏克蘭的侵略戰爭，以及香港和新疆的人權情況。

卡麥隆（David Cameron）提到部分英國國會議員遭中國制裁的問題，並再次要求中方釋放被控違反國家安全法的壹傳媒集團創辦人、英國國民黎智英。

卡麥隆曾在英國國會表示，黎智英是遭「政治審判」。中國2021年3月以散布關於新疆人權情況的「虛假訊息」為由，宣布制裁數名英國國會議員，其中包括兩名後來任官的議員，即內政副大臣圖根哈特（Tom Tugendhat）、商業暨貿易副大臣甘尼（Nus Ghani）。

受伊朗支持的葉門叛軍「青年運動」（Houthi）去年10月起以「支持巴勒斯坦」為由，加大攻擊行經紅海的各國商船，但其官員今年1月曾對俄羅斯媒體宣稱，中、俄船艦可安全通過紅海無虞。

卡麥隆今天與王毅會談期間，敦促中方運用對伊朗的影響力，向「青年運動」施壓、促使其停止在紅海的攻擊行動。

英國外交部未在會談紀要提到台灣海峽。

卡麥隆13日曾在國會上議院應詢表示，希望近日能與中方舉行會談，並擬籲請十分倚賴國際貿易活動的中國與英國同樣「全力支持」航行自由。他說，航行自由在任何地方都很重要，包括台灣海峽。

中國駐英大使館發言人15日曾就卡麥隆13日在國會的發言宣稱，英方把紅海和台灣海峽混為一談，是「完全錯誤」的。發言人聲稱，根據「聯合國海洋法公約」以及中國國內法，中國對台灣海峽享有主權、主權權利和管轄權，並反對任何國家以「航行自由」為名在台海地區「製造事端」。

英國外交部指出，卡麥隆今天就中英雙方有歧見的幾個領域，「毫不含糊」地向中方表達英方立場，其中包括新疆和香港人權情勢。

卡麥隆並向中方強調，俄羅斯對烏克蘭的侵略行動威脅以規則為基礎的國際體系。

英國外交部表示，為促進具建設性的接觸往來，卡麥隆與王毅同意，中英雙方應繼續在一系列領域保持互動，包含貿易、文化、人與人之間的連結，並共同應對氣候變遷。（編輯：馮昭）1130217

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