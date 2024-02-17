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王毅：中英應加強戰略溝通 妥善處理分歧矛盾

2024/2/17 09:12（2/17 09:21 更新）
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中國前外長王毅。（圖取自中國外交部網頁mfa.gov.cn）
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（中央社台北17日電）據中國外交部網站，中共中央政治局委員、外交部長王毅在當地時間16日，在出席慕尼黑安全會議期間應約會見英國外交大臣卡麥隆。王毅表示，中英應加強戰略溝通，妥善處理分歧矛盾。

王毅說，當前國際局勢變亂交織，冷戰思維泛起，保護主義肆虐，經濟復甦遲緩，全球性挑戰接踵而來。中英同為聯合國安理會常任理事國，應加強戰略溝通，為促進安全、維護和平發揮應有作用。

王毅表示，雙方應共同努力，擴大利益交匯點，加強交往合作，妥善處理分歧矛盾，推動中英關係重回健康穩定發展的正確軌道。這符合兩國根本和長遠利益，也是國際社會的共同期待。

中國外交部引述卡麥隆（David Cameron）表示，英方願從戰略角度看待英中關係，與中方發展更具建設性的雙邊關係，以相互尊重的方式管控分歧、解決問題。英方將繼續在符合雙方共同利益的領域推進合作，期待與中方加強可再生能源、經貿、教育等對話。

卡麥隆表示，作為聯合國安理會常任理事國，英中應共同維護和平安全、建設更好世界。（編輯：陳鎧妤）1130217

#王毅
#卡麥隆
#中國外交部
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