美媒：布林肯王毅將藉慕尼黑安全會議晤談

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓15日綜合外電報導）美國政治新聞網Politico引述知情人士透露，美國國務卿布林肯與中國外長王毅將於16日的「慕尼黑安全會議」期間進行場邊會談。

報導指出，布林肯與王毅兩人去年10月進行一對一會談，為美國總統拜登與中國領導人習近平去年11月的拜習峰會鋪路。

王毅上月才在曼谷與白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）會晤。

中國外交部15日宣布，王毅將出席於16至18日舉行的「慕尼黑安全會議」，並訪問西班牙、法國，但未提及與布林肯會面。美國國務院說明布林肯的慕尼黑行程時，只說重點將擺在烏克蘭、中東與跨大西洋安全事務。

報導認為，布、王在慕尼黑的會面很可能涉及安排拜習兩人將於月內通話一事。今年1月王毅與蘇利文會後的美方說明曾提及拜習將於今春通話，但沒給出細節。

另據英國媒體報導，英國外交大臣卡麥隆也計劃在慕尼黑安全會議期間與王毅會晤，將是卡麥隆去年11月獲任命為外交大臣以來，第一次與中國外長實體會談。（譯者：陳亦偉）1130216