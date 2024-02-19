菲律賓軍隊追捕彌撒爆炸案凶嫌 衝突釀7人喪生

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（中央社馬尼拉19日綜合外電報導）菲律賓軍方發言人今天表示，安全部隊昨天追捕據信犯下去年12月大學體育館彌撒爆炸案的伊斯蘭武裝分子期間，有6名士兵和至少1名武裝分子在菲律賓南部被殺。

菲律賓陸軍發言人德瑪阿拉（Louie Dema-ala）告訴法新社，軍隊昨天在民答那峨島（Mindanao）穆奈鎮（Munai）附近的叢林與武裝分子發生衝突。

他說：「這是針對『菲律賓蘭佬伊斯蘭國』（Dawlah Islamiyah-Philippines）行動的一環。不幸的是，我方有人員傷亡。」

他說，除陣亡士兵外，還有4名菲國士兵受傷；逃離現場的武裝分子則留下1名被殺同夥的遺體。

蘭佬伊斯蘭國是宣誓效忠伊斯蘭國（IS）的小型穆斯林武裝派別之一。該組織聲稱犯下2023年12月3日馬拉韋市（Marawi，菲國最大穆斯林城市）天主教彌撒爆炸事件，這起事件造成至少4人喪生、數十人受傷。

菲國軍方表示，上月還有另外10名蘭佬伊斯蘭國成員被殺，包括策劃彌撒爆炸事件的首腦敏貝薩（Khadafi Mimbesa）。

武裝分子對公車、天主教堂和市場的攻擊，已成為菲國南部長達數十年騷亂的一大特徵。

2014年，菲律賓當局與國內最大叛亂組織「莫洛伊斯蘭解放陣線」（Moro Islamic Liberation Front）簽署具里程碑意義的和平協議，但部分最為兇殘的極端主義派別並不包含在內。（譯者：施施/核稿：陳昱婷）1130219