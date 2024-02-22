印度農民示威傳1死100餘傷 暫停向德里行進

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（中央社記者林行健新德里22日專電）印度農民的「前進德里」示威遊行遭警方鎮壓，昨天傳出第1宗死亡事件，農民宣布暫停向德里行進2天。

來自旁遮普省（Punjab）、哈雅納省（Haryana）與北方省（Uttar Pradesh）等地的數千名農民，約兩週前開始在德里周邊集結並紮營，在與政府談判裂後，農民21日繼續向德里行進。

根據電視台畫面，印度警方21日向遊行農民發射催淚彈，並以重重路障阻止農民與他們的拖拉車進入德里。

印度「鑄幣報」（Mint）今天報導，警方昨天衝入他們的紮營地，並向他們發射催淚彈，1名21歲農民頭部受創死亡，有100多名農民受傷；但印度警方未證實這起事件，僅稱有12名警察受傷。

示威農民領袖宣布暫停行進2天，明天傍晚再決定下一步行動。

農民領袖20日表示，他們只希望以和平方式進入德里的「示威區」表達心聲。示威區是指德里天文台附近一塊小廣場，所有組織或團體在取得轄區警局許可後，均可在這廣場示威。

印度首都新德里面積約42平方公里，位在德里大都會區內，德里人口估計超過3200萬。

哈雅納省與北方省高等法院說，農民有權示威，但示威行為必須受到合理限制。

農民的主要訴求是政府立法保證所有農作物最低支持價格（MSP），以保障農民在市場價格過低時能有穩定收入，但政府只願意以最低支持價格收購數種豆類、玉米、棉花等作物，為期5年。

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印度政府早自1960年代開始，就以最低支持價格購買20多種農作物，但這種作法並無法律依據，農民擔憂隨時可能被取消。

印度資訊暨廣播部長泰克（Anurag Thakur）最近向媒體表示，總理莫迪（Narendra Modi）政府在過去10年間花費18兆3900億盧比（約新台幣6兆9961億元）收購小麥、稻米、油籽和豆類農作物，比2004年至2014年的前政府時期高出3倍以上。（編輯：郭中翰）1130222