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人權觀察：跨國壓迫異議增多 各國應加強反制

2024/2/22 19:36（2/22 20:04 更新）
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示意圖。（圖取自Unsplash圖庫）
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（中央社紐約22日綜合外電報導）國際人權組織「人權觀察」今天發布報告指出，世界各地一些政府為了粉碎異議，正「跨到自身國界之外」攻擊本國公民，呼籲對這些異議人士加強保護。

法新社報導，總部在美國紐約的「人權觀察」（Human Rights Watch）表示，這類所謂「跨國壓迫」正對政治批評聲音造成「寒蟬效應」，呼籲各國和國際組織採取行動反制。

人權觀察在報告中寫道：「（這類壓迫）方法...包括殺害、擄走、非法遷移（驅逐、引渡或遣送出境）、濫用領事職務、對親屬進行攻擊或實施連坐，以及數位攻擊。」

人權觀察還說，其中有些政府還曾濫用國際刑警組織（Interpol）的通報系統，來「違規鎖定住在海外的國人」。

人權觀察的報告詳列過去15年當中，20多個國家的政府曾犯下的75件「為了消滅或威懾異議...而侵犯人權」的案例，這些國家包括沙烏地阿拉伯、巴林、白俄羅斯和柬埔寨。

人權觀察倡議長史達諾（Bruno Stagno）表示：「各國政府應該投入資源，來研究跨國壓迫如何在他們的國土上發生，並採取必要措施，來加強保護那些一開始為了尋求安全而來的人。」

人權觀察並指出，一些政府攻擊他們視為威脅的海外僑民，包括人權運動人士、記者和政治反對派人士。這對「那些遭到鎖定或擔心可能被鎖定的人...的言論自由權產生嚴重的寒蟬效應」。

人權觀察舉沙烏地阿拉伯記者哈紹奇（Jamal Khashoggi）2018年在土耳其遭到謀殺和肢解為例，他當時是為了取得旅行證件而進入沙國駐伊斯坦堡領事館後遇害。

擄人的例子，則有白俄羅斯記者普羅塔塞維奇（Roman Protasevich）2021年搭乘由希臘飛往立陶宛的班機被迫轉降白俄首都明斯克（Minsk），使得他遭到逮捕並被判處8年徒刑，之後才獲得「特赦」。

人權觀察表示，另一種壓迫例子是柬埔寨和泰國有「外國逃犯」交換協議，泰國因此在2021年將柬埔寨難民維斯納（Veourn Vesna）和山姆南（Voeung Samnang）遣返，兩人與柬埔寨反對派有關。泰國本月稍早又拘留3名柬埔寨運動人士。（譯者：張正芊/核稿：陳政一）1130222

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