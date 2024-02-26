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越南戒毒所200人越獄 調查：遭打小報告釀衝突

2024/2/26 19:55
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（中央社記者陳家倫河內26日專電）越南朔莊省戒毒所24日有將近200名學員越獄，報告認定起因為部分學員懷疑遭打小報告、被控在寢室內吸毒，於是動手毆打他人，進而引發這起越獄案。目前已有近百名學員被找回。

胡志明市法律報今天引述消息人士報導，針對這起191人大規模越獄的案件，朔莊省政府已有相關報告。根據報告，朔莊省（Soc Trang）政府確認，一些戒毒所學員懷疑其他人向管理員告狀自己在房間內吸毒進而引起衝突。

報導指出，23日上午和24日上午，共計有4名學員被毆傷，其中1人兩根肋骨被打斷，另外3人身上有多處瘀青、腫脹。

在接獲通報之後，朔莊警方要求45名學員們進行勞動，但在過程中，一些學員煽動多人對抗員警，24日下午，191人趁亂逃走。

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事發後，朔莊省政府指示警方繼續與各單位協調處理善後。此外，還要與戒毒所配合尋找學員並將人帶回，對事情展開徹查，尤其是釐清有關各方與個人在事件中的責任。

回顧事件，朔莊省戒毒所學員24日中午衝突過後，當天下午數十名學員就有不尋常的跡象，眾人隨後湧向戒毒所門口控制警衛並逃走。經清點人數，共191名學員逃走，至今天上午已找到將近100人。（編輯：陳慧萍）1130226

#越南
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