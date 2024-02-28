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韓國2023年生育率再創新低 至2100年人口恐減半

2024/2/28 14:57（2/28 15:25 更新）
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示意圖。（圖取自Pixabay圖庫）
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（中央社首爾28日綜合外電報導）韓國已經有著全球最低生育率，2023年再跌至新低，即便當局砸重金試圖扭轉趨勢，韓國人口依舊連4年下滑。

綜合路透社和法新社報導，韓國國家統計局今天的數據顯示，韓國女性生育率（fertility rate）從2022年的0.78跌至2023年的0.72，降幅逼近8%。

韓國生育率需達2.1，方能維持韓國現有5100萬人口。

照韓國最新數據看來，位在美國西雅圖的華盛頓大學（University of Washington）健康計量評估研究中心（IHME）說，到了2100年，韓國人口將減半來到2680萬人。

韓國國家統計局負責人林榮一（Lim Young-il，音譯）告訴媒體說：「2023年新生兒總數為23萬人，比前一年少了1萬9200人，相當於7.7%的下滑。」

韓國粗出生率（crude birth rate），也就是每千人的新生兒人數，從2022年的4.9降至2023年的4.5。

韓國人太晚生 又生太少

首爾當局自2006年來豪擲360兆韓元（2700億美元）試圖鼓勵民眾生育更多子女，提供現金津貼、保母服務和不孕症治療，但毫無成效，生育率繼續下探至新低。

自2018年起，韓國就是經濟合作暨發展組織（OECD）成員中，生育率唯一未達1的國家。

林榮一補充說，韓國婦女生育年齡又是OECD各國中最年長的，平均為33.6歲。

在韓國，結婚被視為生育的先決條件，但韓國結婚率也在下滑，主要原因是經濟負擔過重。

全韓生育率最低的城市是首都首爾，僅0.55。

少子化 韓今年150多間小學招不到小一新生

韓國先前已預測，2024年全國生育率可能進一步下降至0.68。

少子化趨勢衝擊下，「韓國前鋒日報」（Korea Herald）26日引述教育部數據報導指出，今年共有157所小學一年級新生人數掛零。

教育部表示，3月開學時，已確認36萬9325名學童將進入小學一年級就讀，為政府1970年開始記錄以來新低，也是首次人數低於40萬；相較之下，去年還有40萬1752名小一生。（譯者：蔡佳敏/核稿：劉文瑜）1130228

#教育部
#韓國
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