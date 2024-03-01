WTO部長會議延後閉幕 農漁業電子商務議題拚共識

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（中央社阿布達比1日綜合外電報導）世界貿易組織（WTO）部長會議原定昨天落幕，但因漁業補貼、農業和電子商務關稅等問題意見不一，使得這次會議超出預定的最後期限並延長至3月1日。

法新社報導，由於在阿布達比舉行的世界貿易組織第13屆部長會議（MC13）直到昨天都沒有取得突破的跡象，官員將正式閉幕會議延長到3月1日下午2時。

一名接近談判的消息人士說：「這些談判有點像坐雲霄飛車。」

第13屆部長會議2月26日在阿拉伯聯合大公國首都阿布達比召開，世界貿易組織164個成員國部長在主導會談議程的主要問題上存在分歧。

這些議題包括漁業補貼、農業和暫停對電子商務徵收關稅。

世界貿易組織發言人狄恩（Ismaila Dieng）今天稍早說：「與會部長正在極其努力地工作，並正在取得真正的進展。」

「然而，由於談判領域之間相互關連，談判是困難的。與會部長將連夜審查文本，並將在早上重新開會。」

印度商業與工業部部長戈雅（Piyush Goyal）昨天告訴媒體，與會者「正在以非常積極的態度進行磋商，試圖看看我們能做到什麼程度」；他並預測發展中國家關心的領域將取得「重大成果」。

在農業議題方面，隨著農民抗議活動席捲歐洲和印度，農業協議已成為特別敏感的辯論議題。

世貿各成員國部長正在試圖協商一份文本，列出值得進一步討論的議題。

另一個癥結是延長暫停對電子商務徵收關稅，歐盟執委會負責貿易政策的副主席杜姆布羅夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）說，這對經濟成長「至關重要」。

自1998年以來，世貿組織成員國已同意不對電子商務徵收關稅。此後，大多數部長級會議都延長暫停徵收關稅的期限，但印度和其他成員國的反對使得暫停徵收關稅岌岌可危。（譯者：林沂鋒/核稿：嚴思祺）1130301