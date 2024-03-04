日產汽車違法砍貨款 傳將被日本政府「勸告」

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（中央社東京4日綜合外電報導）消息人士今天透露，日本公平交易委員會近日將以日產汽車片面減少支付貨款給約30間承包商、違反日本「外包法」為由，「勸告」日產汽車，並要求防止類似狀況再度發生。

綜合日本放送協會（NHK）、共同社報導，消息人士透露，日產汽車針對生產汽車鋁圈等零件的承包廠商，單方面從已經事前談妥的貨款金額，扣除幾個百分點後，再支付貨款。

消息人士指出，這種狀況疑似持續數年，而且違法扣除的貨款，累計上看約30億日圓（約新台幣6億3900萬元）。

日本「外包法」（又稱「下請法」）禁止採購一方與承包商達成協議談妥價格後，片面砍價少付貨款，除非承包商未履行責任義務。

日本公平交易委員會最近對此將針對日產汽車發出「勸告」，要求防止類似狀況再度發生。

日產汽車已經接受公平交易委員會調查，並承認確有其事，且宣稱已經支付被扣除的貨款給承包商。

報導指出，許多承包商疑似顧忌失去日產汽車的訂單，不敢提起這件事。

面臨原物料價格上漲之際，日本公平交易委員會正在強化監視採購方與承包業者之間是否適當轉嫁價格。（譯者：楊惟敬/核稿：陳政一）1130304