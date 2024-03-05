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沒拿到40億資遣費 前推特高層集體控告馬斯克

2024/3/5 12:15
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（中央社舊金山4日綜合外電報導）推特（Twitter）前高層今天控告億萬富翁馬斯克（Elon Musk），稱馬斯克接管這家社群媒體並解雇他們後，沒付他們近1.3億美元（約新台幣40億元）的資遣費。

法新社報導，這些前高層在加州聯邦法院提告說：「馬斯克不付錢，認為這些規則不適用於他，他還利用他的財富和權力，粗暴對待與他意見不同的人。」

根據訴狀，原告包括前執行長亞格拉沃（Parag Agrawal）和前財務長西格爾（Ned Segal），兩人分別要求馬斯克支付5740萬美元及4450萬美元的資遣費。

此案其他原告還有前首席律師暨政策主管蓋德（Vijaya Gadde）和公司時任總法律顧問艾吉特（Sean Edgett）。

馬斯克以440億美元收購推特後，於2022年10月底解除了亞格拉沃和西格爾等人的職務。

訴狀指出，馬斯克在接手後的第一時間解雇這些高階主管，並使盡全力確保他們無法請辭。

訴狀指出，這些高層「在馬斯克試圖違背交易的過程中，適當而積極地代表了推特公眾股東的利益」。

「因為他們這樣做，馬斯克矢言用一生來復仇。」（譯者：鄭詩韻/核稿：劉文瑜）1130305

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