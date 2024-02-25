美媒：蓋拉格致函馬斯克 促提供駐台美軍SpaceX衛星服務

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（中央社華盛頓24日綜合外電報導）富比世等媒體報導，太空探索科技公司（SpaceX）老闆馬斯克正面臨美國國會議員施壓，要求他提供SpaceX「星盾」衛星網路，給派駐台灣的美國國防人員。

根據「財經內幕」（Business Insider）網站，富比世（Forbes）率先取得美國聯邦眾議院「中國問題特別委員會」主席蓋拉格（Mike Gallagher）寫給馬斯克（Elon Musk）的信函。蓋拉格在信中重申，賦予美國國防部使用SpaceX衛星通訊服務的能力，是SpaceX在合約中的承諾。

富比世報導，目前還不清楚有無其他國會議員也簽署這封日期標註為2月24日的信函，但富比世形容，「一群美國議員」參與呼籲馬斯克提供衛星連線給駐台美軍。隨後報導此信的「華爾街日報」（The Wall Street Journal）只點出蓋拉格參與撰寫信件。

星盾（Starshield）設計目的為供政府使用，運用低地球軌道（Low-Earth Orbit, LEO）衛星來傳輸影像給軍事機構。蓋拉格在信中表示，美國國防部為星盾撥款「數以千萬計美元」。

為國安客戶專門設計的星盾衛星，能夠為偏遠地區、天災災區或戰區提供重要的網路連線，且已成為烏克蘭對抗俄羅斯入侵部隊的關鍵。

根據富比世，蓋拉格在信中寫道：「就我了解，SpaceX可能拒絕提供寬頻網路服務，給台灣內部和周遭區域，這樣可能違反SpaceX對美國政府的合約義務。」

「提供駐台和台灣周邊地區的美軍人員牢靠的通訊網路，對於捍衛美國在印太地區的利益而言至關重要。」

蓋拉格接著在信中提到中國侵台的可能性，同時強調確保區內美方人員安全的重要性。他寫道：「美國在西太平洋的軍人可能處於嚴重風險之中。」

蓋拉格在信件中也要求馬斯克在3月8日前，就星盾在台灣的能力，向中國問題特別委員會簡報。

富比世報導，馬斯克「不太可能」因為聯邦議員敦促，就把星盾帶到台灣；但富比世在報導中指出SpaceX與美軍簽約的重要本質。

蓋拉格本週率領由5名國會議員組成的跨黨派代表團訪問台灣。「紐約時報」（The New York Times）報導，此行旨在向台灣重申，在台灣面臨中國加強施壓和挑釁之際，美國將支持台灣的安全利益。

馬斯克與中國商業關係密切，他的電動車廠特斯拉（Tesla）在中國有巨大產能。蓋拉格的要求可能對馬斯克構成難題。

蓋拉格辦公室、SpaceX的代表未立即回應「財經內幕」的置評請求。（譯者：楊昭彥/核稿：嚴思祺）1130225