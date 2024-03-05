北韓譴責美韓聯合軍演 警告不停止後果自負

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（中央社首爾5日綜合外電報導）北韓中央通信社（KCNA）今天報導，北韓國防部強烈要求美國和南韓停止聯合軍事演習，指稱這是戰爭預演，警告後果自負。

路透社報導，美國與南韓昨天展開「自由護盾」（Freedom Shield）年度春季軍演，預定本月14日結束。這次參與兵力是去年兩倍，目的在加強因應北韓持續發展的核子和飛彈威脅。

根據北韓中央通信社消息，北韓國防部不具名發言人表示，北韓強烈譴責所謂「瘋狂、魯莽」的軍演，並呼籲美國和南韓停止操練。

發言人說，美韓操練目的絕非防禦，而是企圖入侵北韓，並指出演習規模擴大，有聯合國盟軍指揮部（United Nations Command）11個成員國參與。

北韓中央通信社引述發言人說法報導：「即使是星星之火也可能引發核戰。」

發言人還說，美國和南韓將必須「為錯誤抉擇付出沉重代價」，並矢言採取「軍事行動以強力控制不穩定的安全環境」。

南韓國防部駁斥北韓說法，表示這些是防禦性操練，目的在抵禦北韓挑釁和侵略，「如果北韓以此軍演當藉口直接挑釁，我方會立即採取壓倒性行動強力回應直到最後」。（譯者：盧映孜/核稿：楊昭彥）1130305