61歲法國蜘蛛人徒手攀馬尼拉大樓 挺菲南海主權

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（中央社記者陳妍君馬尼拉5日專電）曾攀爬台北101等全球約200座大樓的高樓攀登好手「法國蜘蛛人」羅伯特（Alain Robert），今天徒手爬上馬尼拉都會區一座48層樓高的大樓，表達他對菲律賓南海主權主張的支持。

61歲的羅伯特今天上午約9時15分開始攀登馬尼拉都會區馬卡蒂市（Makati）市中心的G.T.國際大樓，引發過往路人和上班族抬頭圍觀，驚呼並拍攝影片。警消不久後到場並設置氣墊床，羅伯特登頂後隨即爬下大樓，上午10時50分左右遭菲國警方逮捕。

「法國蜘蛛人」攀登前在旅館內接受媒體訪問。他表示：「我知道（西）菲律賓海存在緊張局勢，（攀登馬尼拉高樓）只是為了提醒人們，這片海域和島嶼屬於菲律賓，而不是其他人。」

媒體詢問羅伯特，是否想把這項訊息傳達給中國。羅伯特表示：「是的。」

中央社提問，他是否將攀爬大樓視為向世界傳遞訊息的方式。羅伯特說：「因為我有機會與媒體交談，傳達訊息成為我的職責。菲律賓是一個好國家，我完全理解菲律賓想維護自己的主權，他們想捍衛自己的島嶼。」

西菲律賓海是菲國主張在南海擁有主權的區域，大致為菲律賓200海里專屬經濟海域範圍。

菲中兩國近年來頻頻發生南海爭端。直屬菲國總統府的「西菲律賓海國家工作小組」今天發布聲明表示，中國海警和海上民兵上午危險航行並發射高壓水柱，騷擾、阻撓菲律賓赴仁愛暗沙補給任務，期間輕微碰撞菲國海巡隊巡邏艇斯丹崗號（BRP Sindangan），中方發射的高壓水柱還導致菲國補給船上4人輕傷。

G.T.國際大樓高217公尺，為馬尼拉都會區排名第16高樓。

羅伯特表示，警方可能指控他妨害治安。「我在紐約的律師告訴我，妨害治安行為就像停車罰單，罰款金額很小。」

羅伯特說，他已經徒手攀登全球約200座大樓，被逮捕50次以上。「對我來說，被逮捕已經習以為常。我犯的只是小罪，就犯罪行為而言，酒後駕車比攀爬大樓更糟。」（編輯：馮昭）1130305

曾攀爬台北101等全球約200座大樓的高樓攀登好手「法國蜘蛛人」羅伯特，5日徒手爬上馬尼拉都會區一座48層樓高的大樓。中央社特約記者Edward Bungubung攝 113年3月5日

61歲的高樓攀登好手「法國蜘蛛人」羅伯特5日徒手爬上馬尼拉都會區一座48層樓高的大樓。圖為羅伯特出發前往事前保密的攀爬地點。中央社特約記者Edward Bungubung攝 113年3月5日

61歲的高樓攀登好手「法國蜘蛛人」羅伯特5日徒手爬上馬尼拉都會區馬卡蒂市中心的G.T.國際大樓。圖為羅伯特在旅館做攀爬前準備。中央社特約記者Edward Bungubung攝 113年3月5日