日本千葉近期地震頻繁 民眾急囤貨超市增庫存

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（中央社東京10日綜合外電報導）日本千葉縣近期地震頻繁，造成當地民眾憂慮大地震發生急忙採購防災物資。當地超市鑒於過去發生的缺貨情況，也開始採取增加庫存等對策因應，並呼籲民眾不用著急採購。

日本讀賣新聞報導，日本從2月下旬以來相繼出現震源在千葉縣東方外海等處的地震，造成千葉縣內超市等商家的瓶裝水及「非常食」（包括罐頭、泡麵、即食米及調理包等）等持續熱賣，研判可能受到311大地震13週年將屆及1月能登半島地震影響。

鑒於311大地震時曾發生商品缺貨等情況，各商家都努力確保存貨。一間店家的負責人員說「民眾不用著急購買，商品存貨都很充足」。

家住習志野市的75歲男性，7日跑到千葉市的一家大型賣場採購。他說，千葉縣地震變多，什麼時候發生大地震都不知道，所以來買水等物品。

這名男性得知能登半島地震許多災民為水所苦，所以之後開始慢慢採購水、攜帶式尿袋、衛生紙及安全鞋等防災物品。

這名男性過去曾經歷過想買的物品缺貨等情況，所以這次也有所擔憂。他7日如願買到瓶裝水，對至今已採購到足夠的量及品項感到安心。

在千葉縣經營超市的幾間公司表示，千葉縣內近期對於飲用水及「非常食」等物品的需求增加。

大型超市業者表示，從數據上來看，2月下旬到3月上旬地震頻繁發生的期間，他們在千葉縣42家分店的飲用水及「非常食」的營業額成長，較去年同期分別是1.3倍及1.8倍。

另一間超市業者表示，明顯看到購買整箱水及杯麵等「非常食」的民眾增加。業者推測，或許是接近311大地震13週年，提高了民眾防災意識。

鑒於311大地震及COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情肆虐曾發生過生活必需品缺貨的情況，千葉縣各超市都在採取增加庫存等對策。

日本同志社大學教授中谷內一也說，過去災害等情況發生時出現的生活必需品缺貨，很多時候只是製造商的貨尚未送到店家，產品本身數量其實是充足的。

不過，中谷內說，只要聽聞缺貨的消費者同時搶購的話，就會助長缺貨情況發生，所以呼籲消費者「應避免著急大量搶購商品」。（譯者：黃名璽/核稿：陳政一）1130310