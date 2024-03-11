舉20年前人蛇案例批拜登邊境政策 共和黨議員挨轟

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（中央社記者石秀娟華盛頓10日專電）美國聯邦參議員布里特日前評論總統拜登的國情咨文，引述一人蛇集團受害者的故事，暗批拜登的邊境政策。美媒揭露，這名女性的遭遇發生在20年前的墨西哥，與拜登無關，讓布里特飽受批評，她則持續為自己辯護。

美國前總統川普可能代表共和黨參選總統，再度對決民主黨的拜登。來自阿拉巴馬州的布里特（Katie Britt）被認為可能成為川普副手，她7日代表共和黨回應拜登的國情咨文。

布里特當時一開始就提到，她曾在德州的美、墨邊境和一名女性談話，她12歲時被人蛇集團控制，每天被強暴好幾次，好幾個小時，這即使在一個第三世界國家都不容許，在美國，這問題早該處理。她緊接著說拜登的邊境政策是「恥辱」。

布里特僅強調女子的恐怖經歷，沒有說明細節。

獨立記者卡茲（Jonathan Katz）首先在8日揭露，布里特提的是墨西哥女子羅梅洛（Karla Jacinto Romero）的故事。今年31歲的羅梅洛後來幸運逃出人蛇集團手中，積極為其他受害者發聲，她2015年曾在美國國會作證，陳述2004年至2008年間被迫在墨西哥妓院賣淫的遭遇。當時美國總統是小布希（George W. Bush）。

布里特的幕僚向媒體證實，她談的就是羅梅洛的故事。美國主要媒體近日都批評布里特「誤導性」的發言。

華盛頓郵報指出，布里特的談話讓民眾誤以為這是一起「最近發生在美國的事件」，可歸責於拜登的邊境政策。紐約時報也說，布里特「高度誤導」民眾，其實事件發生時，拜登是參議員，與這件事無關。紐時並批評布里特刻意「製造民眾對移民的恐懼」。

這起爭議爆發後，布里特10日首度接受福斯新聞訪問。被主持人問道，她為何沒有說明這個故事發生的時間，布里特指出，她當時說得很清楚，她是在邊境跟一位女性談話，聊到她12歲時的遭遇，她並沒有說她是在跟一位青少女或年輕女性談到她的故事。

布里特接著說，販毒集團、人口販運問題在拜登任內變得更嚴重，在2008年是產值有5億美元（約新台幣157億元）的產業，現在達到130億美元，「這是一個正在發生的故事」。

綜合美媒報導，白宮發言人貝茨（Andrew Bates）批評布里特的談話是「被揭穿的謊言」，喊話要她支持兩黨在參院協商的邊境安全法案。這項草案由跨黨派議員提出，將大幅改革邊境政策，包括強化邊境巡邏、終止「抓了就放」的措施，以及緊縮申請庇護的規定。

布里特也是參與協商者之一，但川普表明反對在選舉年通過任何移民政策後，部分原支持法案的共和黨議員即改變立場。

川普7日在社群媒體貼文稱讚布里特，指她評論國情咨文的談話很棒，她非常關懷女性議題，富有同情心。（編輯：何宏儒）1130311