葡萄牙國會選舉 出口民調：中間偏右在野陣營領先

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（中央社里斯本10日綜合外電報導）葡萄牙今天舉行國會選舉，根據出口民調，立場中間偏右的民主聯盟可望奪下最多選票，領先執政的社會黨，但未能取得絕對多數席次，這顯示未來它恐怕得跟極右翼展開艱難談判。

路透社報導，民粹主義極右翼政黨「夠了」（Chega）看起來似乎可望獲得比2022年初的上次大選更多一倍選票，很可能於選後扮演造王者角色。當年它拿下7.2%選票。

不過，民主聯盟（Democratic Alliance）截至目前仍排除將與「夠了」達成任何協議的可能性，那恐伯會導致政府不穩定。

3個主要電視頻道SIC、RTP、TVI出口民調顯示，民主聯盟得票率介於27.6%至33.0%之間，社會黨（Socialist Party）以24.2%至29.5%之間緊追在後。

投票已於當地時間晚間8時結束。

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總理柯斯塔（Antonio Costa）於4個月前因貪腐遭到調查而辭職，導致提前選舉。兩個自從50年前獨裁統治結束以來就一直輪流執政的中間派政黨，即中間偏左社會黨和中間偏右社會民主黨（Social Democratic Party）再次正面交鋒。社會民主黨是新成立的民主聯盟的成員。

主導這個西歐最貧窮國家這場選戰的議題包括嚴重住房危機、低薪、醫療保健不振和貪腐，許多人認為這些問題在主流政黨中普遍存在。（譯者：何宏儒）1130311