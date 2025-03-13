歐盟南非高峰會推動潔淨貿易投資 與美中較勁

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（中央社記者田習如布魯塞爾13日專電）歐盟理事會、執委會兩位主席聯袂出訪南非，除了宣布新投資案，並將協商建立歐盟首個「潔淨貿易與投資夥伴關係」。歐盟強調投資南非將拉抬在地產業，「不像一些國家只想挖出地下資源」。

歐盟執行委員會（European Commission）主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）今天與歐盟理事會（European Council）主席柯斯塔（Antonio Costa）一同到訪開普敦（Cape Town），與南非總統拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）舉行高峰會談。

范德賴恩在高峰會致詞宣布總額47億歐元（約新台幣1681億元）的投資案，內容包括建置再生能源和製造疫苗。她指出，歐盟與南非每年貿易額約500億歐元（約新台幣1.8兆元），其中南非出口到歐盟的98%貿易額已免關稅、免配額。

她並宣布啟動與南非建立歐盟第一個「潔淨貿易與投資夥伴關係」（Clean Trade and Investment Partnership）協商，以促進投資潔淨能源、原物料和氫能。

范德賴恩強調歐盟將藉此支持南非在地產業，讓更多南非製品進入歐盟，「我們想要的是強化並分散供應鏈。有些國家只對挖出地下的原料有興趣，然後將獲利輸出到別處，那不是歐盟模式」。

南非在2015年與中國簽署合作文件，是中國「一帶一路」第一個在非洲插旗的地點，後並加碼擴大合作。中國模式經常被批評為攫取自然資源，包括礦產精煉等加工過程都保留在中國或由中國設廠掌握技術，使被投資國家難以提升產業。

歐盟近來大力延伸海外經貿觸角，互別苗頭的對象除了中國，還有密集對外發動關稅戰的美國川普政府。

范德賴恩自去年12月開始第2任期以來，先是到烏拉圭與巴西、阿根廷、巴拉圭、烏拉圭談定「歐盟-南方共同市場夥伴協定」（EU-Mercosur Partnership Agreement），再率大規模訪團到印度討論貿易及安全合作，並與馬來西亞重啟貿易協定談判。

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歐盟強調堅持貿易開放、支持國際多邊機制，與美國路數不同。范德賴恩今天並表示，她11月將再訪南非出席20國集團（G20）高峰會，「在全球對抗和競爭加劇的時刻，我們必須進一步強化夥伴關係」。

南非是今年G20主辦國，2月間美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）、財政部長貝森特（Scott Bessent）先後未能出席G20的外交部長、財政部長會議，因此美國總統川普是否會出席G20高峰會，勢必再受關注。（編輯：唐聲揚）1140313