中國電商在韓大舉擴張 形成不公競爭威脅韓企業

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（中央社台北13日電）中國電商全球速賣通、Temu等平台在韓國大舉擴張，憑藉低價策略搶攻市場，對當地市場造成威脅。學者指其商業模式對當地企業不公，但難以監管。此外，中國電商的售後服務、個資保護也引發消費者疑慮。

美國之音13日報導，中國阿里巴巴集團旗下的全球速賣通（AliExpress）、拼多多旗下的Temu等電商平台大舉進入韓國，根據韓國手機應用和零售分析服務商WISEAPP．RETAIL．GOODS的最新數據，上個月速賣通、Temu和Shein的APP用戶數均創下歷史新高，其中速賣通達到818萬人，猛增130%；速賣通和Temu也分別占據綜合購物APP榜單的第2和第4名。

韓國淑明女子大學工商管理系教授徐鏞求表示，Temu的商業模式對韓國企業尤其具有殺傷力，在當前的監管環境下形成了一個「不公平的競技場」。Temu利用韓國150美元（約新台幣4700元）以下無須繳納關稅的規定，以低廉價格從中國將商品出貨到韓國，規避關稅、進口認證、進口企業註冊等成本。

徐鏞求指出，這種模式對韓國企業非常不公平，未來韓國中小進口企業會大量倒閉。

但徐鏞求認為，要加強貿易監管並非易事，韓國總統尹錫悅政府傾向自由貿易，且中國電商符合150美元以下包裹跨境免關稅的規定，以自由貿易國家來說很難處理。在這種情況下，他認為中國電商將在韓國市場站穩腳跟，「阿里或在未來2-3年內成為韓國主要零售商」。

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不過在大舉擴張的同時，中國電商頻頻被指售後服務差、個資保護不到位。韓國消費者院2023年受理673起速賣通消費者的損害諮詢，韓國消費者聯盟則收到475起訴賣通消費者投訴，並提出107起調解要求，多達60起未得到速賣通回應。韓國公正交易委員會已對速賣通進行調查。

韓國個人資訊保護委員會上週也宣布，正對韓國用戶較多的海外直購平台針對個資收集與處理情況進行調查，韓國國會有意見擔憂，速賣通可能將消費者個資轉移至中國，但無法確定對這些資訊的處理情況。（編輯：廖文綺/曹宇帆）1130313