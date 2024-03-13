試驗計畫啟動 6輛救援卡車從以色列直接進入加薩北部

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（中央社耶路撒冷13日綜合外電報導）以色列軍方宣布，昨天有6輛載運救援物資的卡車從以國直接駛入加薩北部，這是確保外界能向加薩地區提供援助的試驗計畫之一。

法新社報導，救援團體連續數周警告說，遭圍困的加薩地區已瀕臨饑荒。聯合國也回報說，進入加薩北部運送糧食和人道救援物資的難度特別高。

根據以色列軍方，世界糧食計劃署（WFP）派出的6輛物資援助卡車，昨天已從以國「安全圍牆第96號門」，進入加薩走廊（Gaza Strip）北部。

以軍表示：「這是試驗計畫的一環，旨在防堵恐怖主義組織哈瑪斯（Hamas）半路劫走救援物資」，並表示這些救援卡車已先在克瑞沙洛（Kerem Shalom）接受檢查，「試驗計畫的結果將呈報本國官員」。

自從以哈戰爭爆發後，以色列一直嚴格管控進入加薩的救援物資。以軍通常在尼薩納（Nitzana）和克瑞沙洛檢查救援物資，再讓物資經由加薩南部進入。

救援人員說，檢查手續繁瑣是導致加薩當前物資明顯匱乏的主因，而且有時候物資難以抵達加薩北部。以色列則把物資運送不足歸咎於巴勒斯坦的問題。

美國和其他國家持續向加薩北部空投物資，另有1艘救援船開闢新的人道主義海上航線，從賽普勒斯（Cyprus）啟航前往加薩。

但有救援人員指出，以大規模運送物資來說，擴大陸路運輸能發揮更大的作用。（譯者：洪啟原/核稿：徐崇哲）1130313