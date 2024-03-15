麥當勞點餐系統全球大當機 日港英紐澳德多國傳災情

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（中央社東京15日綜合外電報導）美國速食龍頭麥當勞（McDonald's）的點餐系統今天傳出全球多國大當機，除了台灣，世界多地麥當勞門市也因為系統故障，導致餐廳、手機應用程式（App）及自助點餐機無法點餐。

法新社報導，日本麥當勞控股公司稍早在社群平台X發文說，目前「系統出現故障」，「許多餐廳門市暫停運作」。根據麥當勞的網站，日本有將近3000家麥當勞餐廳。

中國麥當勞門市也受影響長達數小時，這次系統故障一度登上社群平台微博熱搜榜。但麥當勞中國公司稍後表示，線上點餐系統已完全恢復正常。

香港麥當勞也在臉書發文說，由於電腦系統發生故障，麥當勞App及自助點餐機暫停服務，顧客只能在餐廳櫃檯點餐，但香港麥當勞稍後表示，該系統「正逐漸恢復正常」。

據媒體報導，新加坡、澳洲及紐西蘭的麥當勞點餐系統也受到影響。不過，印度、印尼及泰國的麥當勞點餐系統未受波及。

路透社報導，澳洲麥當勞發言人向英國「衛報」（The Guardian）表示，公司知悉技術故障正在影響本地麥當勞門市，正在努力解決此問題。

麥當勞並未立刻回覆路透社記者的置評請求。

另據英國廣播公司（BBC），英國、澳洲、紐西蘭、德國及奧地利的網友，紛紛在社群媒體「回報災情」，抱怨麥當勞點餐系統當機一事。

有澳洲網友在社群平台Reddit回報說，當地麥當勞餐廳的點餐系統嚴重中斷。

網友安德森（Ted Anderson）則在X發文說，他去日本麥當勞消費時，發現「只能付現，而且店員還在紙上計算結帳金額」。

德國網友喬雷克（Ester Gjorek）在社群媒體發文說，當地麥當勞的點餐系統故障了，而且「奧地利看起來也是」。（譯者：洪啟原/核稿：陳正健）1130315