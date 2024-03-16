瓜地馬拉最大女毒梟在美重判33年 父兄等毒品集團要角皆已入獄

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（中央社記者李登文瓜地馬拉市15日專電）瓜地馬拉媒體報導，瓜國最大女毒梟瑪塔．茱莉亞．羅倫沙納（Marta Julia Lorenzana）因涉嫌走私毒品，在美國被判處33年監禁，並沒收2700萬美元不法所得。先前包括她的父親和兩個兄弟，整個走私毒品集團領導階層都已在美國判刑入獄。

有如許多描述中南美洲女毒梟發跡的影視情節翻版，「自由新聞報」（Prensa Libre）報導，今年47歲的瑪塔是瓜地馬拉規模最大，最具影響力的毒品走私集團「羅倫沙納」領導人之一。該集團主要是由家族成員組成。

根據調查，從1996年到2019年，該毒品走私集團將大量可卡因，從哥倫比亞運到瓜地馬拉進行盤點和庫存，並與其他國外販毒集團合作，將可卡因運輸到墨西哥，最終進入美國。

瑪塔在2008年接手集團後，前後至少販運2萬7000公斤可卡因，獲利超過2700萬美金，瑪塔的家族也因此成為美國打擊毒品走私鎖定目標。

最終瑪塔於2021年4月30日，在瓜地馬拉東部薩卡帕（Zacapa）省被逮捕，美國要求引渡。她的兩個兄弟在2019年也在美國哥倫比亞特區被捕，目前正在監獄服刑。至於她的父親早在2014年被美國逮捕，判處23年監禁，不過已經在2021年死亡。

美國政府近年與中南美洲國家跨國合作，強力打擊走私毒品和販毒，除了提供武器裝備及資金外，也要求將相關被捕的罪犯引渡至美國受審。

宏都拉斯前總統葉南德茲（Juan Orlando Hernandez）卸任不久後，被控從2004年起協助將約500噸古柯鹼，經由宏都拉斯走私到美國，還夥同惡名昭彰的西納羅亞（Sinaloa）販毒集團犯案。葉南德茲在2022年被引渡至美國受審，法官預定將於今年6月26日宣判，最重可能被判處無期徒刑。

瓜地馬拉也是毒品集團猖獗，當地法院今年1月初判處一名毒梟高達808年監禁，原因是他在2008年屠殺16人。2019年也曾有多名瓜國軍人在查緝毒品時，遭到毒梟埋伏殺害。瓜地馬拉國會因此以壓倒性票數，通過東北地區6個省分為期30天戒嚴令。

瓜國新任總統阿雷瓦洛（Bernardo Arevalo）今年1月中就職後，矢言肅貪及打擊犯罪，並和美國政府密切合作，加入跨國打擊毒品行列，希望洗刷中美洲毒品轉運站污名。（編輯：陳惠珍）1130316