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走私數百噸古柯鹼 美法院判宏都拉斯前總統有罪

2024/3/9 15:08（3/9 15:33 更新）
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宏都拉斯前總統葉南德茲（前左2）將數百噸的古柯鹼走私到美國。（路透社）
宏都拉斯前總統葉南德茲（前左2）將數百噸的古柯鹼走私到美國。（路透社）
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（中央社紐約8日綜合外電報導）美國紐約陪審團今天裁定，宏都拉斯前總統葉南德茲將數百噸的古柯鹼走私到美國，在中飽私囊的同時，還包庇並夥同此區最惡名昭彰的販毒集團作案，他遭控的3項罪名均成立。

法新社報導，紐約聯邦地區法院由12人組成的陪審團，在第2天審議期間全體一致作出這項裁決。

55歲的葉南德茲（Juan Orlando Hernandez）在等待判決時似乎在禱告，當陪審團團長對3項罪名作出有罪判決時，葉南德茲搖著頭一副不可置信的樣子。這3項罪名分別是密謀進口古柯鹼、非法使用與攜帶機關槍，以及在「密謀進口古柯鹼」時擁有機關槍。

美國聯邦檢察官說，55歲的葉南德茲在2014年到2022年擔任總統期間，把他的中美洲國家變成「毒梟國家」。法官預定將於6月26日宣判，他最重可能面臨無期徒刑。

他的律師柯隆（Raymond Colon）說，葉南德茲將對這項判決提出上訴。

葉南德茲被護送步出法院時向親友與支持者喊話，包括替他作證的3名將領。他說：「告訴全世界，我是無辜的…我愛你們。」

葉南德茲遭控早在他就任總統以前，自2004年起便協助將約500噸的古柯鹼經由宏都拉斯走私到美國，這些古柯鹼主要來自哥倫比亞與委內瑞拉。

檢方表示，他與勢力龐大的西納羅亞（Sinaloa）販毒集團有格外密切的合作，當時西納羅亞是由聲名狼藉的墨西哥毒梟「矮子」古茲曼（Joaquin 'El Chapo' Guzman）帶頭。

檢方說：「他鋪設了一條通往美國的古柯鹼超級高速公路。」

他們說，葉南德茲使用販毒賺到的錢為自己牟利、為他的政治競選活動提供資金，並在2013年與2017年總統選舉時徇私舞弊。

葉南德茲卸任不久後，於2022年被引渡至美國，遭控協助毒販，讓一些人免於遭引渡，甚至為販毒行為提供軍事與警力保護，以換取數以百萬計美元的賄賂。

檢方說，葉南德茲中飽私囊時，他的國家卻陷入嚴重貧困和犯罪，且貪腐猖獗。

數十名宏都拉斯人今天聚集於紐約法院外等待判決出爐，人權運動人士貝德摩（Lida Perdomo）興奮地說：「今日，正義終於伸張了。我們希望他們至少判處他3個無期徒刑…讓他為他對我國造成的所有損失付出代價。」

然而，葉南德茲否認做出不法行為，堅稱他沒有涉及販毒，反而是打擊販毒集團的區域領袖，而且是美國的盟友。

但聯邦助理檢察官古特維利（Jacob Gutwillig）說，葉南德茲過著雙面生活：公開宣揚打擊販毒活動，並欣然接受川普政府官員聲稱他協助掃毒的讚美，然而在背後卻是「一名毒品販子」。（譯者：張曉雯/核稿：李佩珊）1130309

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